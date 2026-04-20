부산은행, 국내 첫 ‘선박 에스크로 서비스’ 도입
선박 매매대금 중립 보관 지급 구조
싱가포르 영국 의존 거래 국내 전환
해운금융 신뢰성 편의성 동시 강화
BNK부산은행이 선박 거래에 특화된 에스크로 서비스를 도입하며 해양 금융 시장 공략에 나섰다.
부산은행은 20일 국내 은행권 최초로 ‘선박 에스크로 에이전트 서비스’를 시행한다고 밝혔다. 이 서비스는 선박 매매 계약에 따라 매수인과 매도인 사이에서 매매대금을 중립적으로 보관·관리하고 계약 조건이 충족되면 대금을 지급 방식으로 운영한다.
선박 거래는 고액 자산을 대상으로 계약 체결과 실제 인도, 소유권 이전 사이에 시차가 발생하는 구조다. 이 때문에 대금 지급과 권리 이전의 안정성 확보가 핵심 요소로 꼽힌다.
그동안 국내 해운사는 관련 금융 서비스가 없어 선박 매매 시 싱가포르나 영국 법무법인을 이용해 왔다. 부산은행은 이러한 불편을 해소하고 거래 안정성과 편의성을 높이기 위해 서비스를 도입했다.
부산은행은 이번 서비스로 선박 매매대금 예치부터 조건 충족 시 지급까지 거래 전 과정을 지원할 계획이다. 이를 통해 해외에서 진행되던 선박 매매 절차를 국내에서 처리할 수 있게 돼 시간과 비용 절감 효과도 기대된다.
부산은행 관계자는 “선박 에스크로 서비스 도입을 통해 국내 선박금융 시장의 신뢰 수준을 높일 것”이라며 “해양 금융 분야에서 다양한 금융 설루션을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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