[신간] 데이터 투 하트-히트 상품은 어떻게 만들어지는가
소비자는 왜 말과 다르게 행동할까. 식품·제약 업계를 거쳐 20년 이상 현장을 누빈 마케팅 전문가 여명랑 롯데웰푸드 푸드사업부 대표가 그 해답을 담은 신간 ‘데이터 투 하트(Data to Heart): 히트 상품은 어떻게 만들어지는가’를 내놨다.
이 책은 소비자의 ‘말’이 아니라 ‘행동’을 읽어야 한다는 전제에서 출발한다. 저자는 소비자가 설문이나 인터뷰에서는 합리적인 선택을 말하지만 실제 구매 행동은 전혀 다르게 나타나는 경우가 많다고 지적한다. 이 간극을 ‘미충족 욕구’로 보고, 이를 데이터로 포착하는 것이 마케팅의 출발점이라고 설명한다.
저자는 지금을 ‘대중의 시대’가 아닌 ‘개인의 시대’로 정의한다. 같은 연령과 소득 수준이라도 소비 기준은 제각각이며 한 사람 안에서도 상황에 따라 전혀 다른 선택이 나타난다. 과거처럼 평균값을 중심으로 소비자를 묶어 접근하는 방식으로는 더 이상 시장을 읽기 어렵다고 짚는다.
이 같은 변화는 데이터에서도 확인된다. 과거 ‘건강’과 함께 언급되던 단어가 가족 중심이었다면 최근에는 ‘상태’ ‘치료’ ‘삶’처럼 개인 중심으로 이동했다. ‘행복’ 역시 관계보다 ‘먹는 것’ ‘경험’ ‘자기만족’으로 확장되고 있다. 저자는 이를 ‘행복의 개인화’로 해석한다.
책의 핵심 개념은 ‘데이터 투 하트’다. 데이터는 단순한 판매 수치가 아니라 소비자가 무엇에 반응하고 무엇을 망설이는지를 보여주는 ‘행동의 흔적’으로 본다. 마케팅은 이 데이터를 통해 소비자의 감정과 욕구의 중심, 즉 ‘하트’에 도달하는 과정으로 설명된다.
대표 사례로는 소주 ‘새로’가 제시된다. 저자는 이 제품을 단순한 신제품이 아니라 소비자의 상반된 욕구를 하나로 묶은 결과물로 분석한다. 더 마시고 싶지만 살은 찌기 싫고, 기분은 내고 싶지만 과하게 취하고 싶지 않은 욕구, 여기에 감각적인 디자인까지 결합해 ‘저도수·제로슈거·디자인’이라는 새로운 기준을 만들었다는 분석이다.
저자는 이를 ‘판매가 아니라 새 판을 만드는 마케팅’이라고 규정한다. 기존 제품과 경쟁하는 것이 아니라 소비자의 행동 데이터를 기반으로 새로운 기준을 설정해 시장 자체를 재편하는 방식이라는 의미다.
다만 데이터 만능주의에는 선을 긋고 있다. 데이터는 정답이 아니라 가능성을 보여주는 도구고, 해석에는 인간에 대한 이해와 직관이 필요하다고 강조한다. 같은 데이터를 보고도 서로 다른 결론이 나오는 이유도 여기에 있다고 본다.
책은 개인의 역량을 넘어 조직 차원의 변화도 강조한다. 데이터 드리븐 조직의 핵심은 분석 기술이 아니라 ‘학습 능력’에 있다고 말한다. 질문을 바꾸고 가설을 검증하며 반복적으로 학습하는 과정이 축적될 때 데이터가 비로소 힘을 갖는다.
히트상품은 우연이 아니라는 점을 강조한다. 저자는 “소비자는 말이 아니라 행동으로 답한다”며 “데이터는 그 행동을 읽어내는 가장 유효한 도구”라고 말했다.
여명랑 지음. 클라우드나인. 2만2000원
윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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