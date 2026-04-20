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JTBC-KBS, 2026 북중미 월드컵 공동중계 극적 타결

입력:2026-04-20 20:07
수정:2026-04-20 20:10
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JTBC와 KBS가 2026 북중미 월드컵을 앞두고 중계권 협상을 최종 타결했다.

20일 JTBC는 공식 발표를 통해 “2026 북중미 월드컵 경기를 종편과 지상파 채널에서 모두 시청할 수 있게 됐다”며 “지상파 방송사 중 우선적으로 KBS와 공동중계하는 데 합의했다”고 밝혔다.

JTBC는 KBS 외에 나머지 지상파 방송사인 MBC와 SBS에도 문을 열어두고 있다. 다른 지상파 방송사에도 KBS와 합의한 같은 조건으로 최종 제안해 협상 결과에 따라 월드컵 중계 채널은 더 늘어날 수도 있을 전망이다.

그간 방송가에서는 중계권 협의가 난항을 겪으면서 JTBC가 단독 중계를 강행하는 것 아니냐는 우려가 적지 않았다.

JTBC는 2026년 밀라노·코르티나 동계올림픽부터 2032년 하계올림픽, 그리고 2025년부터 2030년까지의 월드컵 중계권을 단독으로 확보했다. 이후 보편적 시청권 충족과 적자 폭 감소를 위해 지상파 3사를 상대로 재판매 협상을 추진해 왔다.

앞서 지난 3월 JTBC는 공식 입장문을 내고 “최근 큰 적자를 감수하면서도 보편적 시청권 확보를 위해 마지막 제안을 했다”며 “JTBC 제안은 전체 중계권료에서 디지털 재판매액을 뺀 나머지 중계권료를 JTBC가 속한 중앙그룹과 지상파 3사가 절반씩 나눠 부담하자는 것”이라고 밝힌 바 있다.

이다연 기자 ida@kmib.co.kr

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