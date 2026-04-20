넷마블 신작 ‘왕좌의 게임: 킹스로드’ 내달 14일 PC 선공개
넷마블의 신작 액션 어드벤처 RPG ‘왕좌의 게임: 킹스로드’의 PC 버전이 다음 달 14일 출시된다. 모바일 플랫폼을 지원하는 그랜드론칭은 21일이다.
넷마블은 17일 온라인 쇼케이스에서 이 같은 소식을 공개하며 아시아 버전에서의 주요 현지화 전략에 대해 소개했다.
왕좌의 게임: 킹스로드는 ‘왕좌의 게임’ 지식재산권을 활용한 흡입력 강한 서사와 오픈월드로 구현한 웨스테로스 및 사실적인 액션이 특징이다.
게임 내에는 원작에서 영감을 받은 기사와 용병 및 암살자 등 3개의 클래스를 선보인다.
PC와 모바일 크로스 플랫폼으로 출시되는 이 게임은 PC 중심의 사용자 경험을 강조했다.
장현일 넷마블네오 PD는 “전투 설계와 조작의 깊이, UI 구성 모두 기본적으로는 키보드·마우스 환경을 기준으로 잡고 개발했다”고 설명했다.
비즈니스 모델은 월정액과 패스 및 꾸미기 아이템 등을 핵심으로 구성했다. 4명의 이용자가 협력하는 ‘기억의 제단’과 2인 협동 콘텐츠 ‘정예의 은신처’를 비롯해 ‘심연의 제단’과 ‘레난스레스트’ 등 주요 콘텐츠도 소개됐다.
넷마블은 지난 2월 24일부터 사전등록을 진행 중이다. PC 사전등록에 참여하면 출시 후 활용할 수 있는 보상을 얻는다. 이 게임은 원작 시리즈 시즌4를 배경으로 개발 중이다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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