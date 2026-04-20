넷마블 신작 ‘왕좌의 게임: 킹스로드’ 내달 14일 PC 선공개

왕좌의 게임: 킹스로드는 ‘왕좌의 게임’ 지식재산권을 활용한 흡입력 강한 서사와 오픈월드로 구현한 웨스테로스 및 사실적인 액션이 특징이다.

게임 내에는 원작에서 영감을 받은 기사와 용병 및 암살자 등 3개의 클래스를 선보인다.