강진군 공무원 “승진하려면 인사하라”…금품 요구 의혹 파문
녹취 ‘찍히면 완전 퇴출’ 인사 불이익 시사
‘서로 찍혔다’ 조직내 갈등 분위기 드러나
경찰 수사 이뤄져야…목소리 고조
전남 강진군 공직사회에서 승진과 보직 이동을 둘러싼 금품 제공 요구 의혹이 제기되며 지역사회에 파장이 일고 있다.
최근 한 공무원이 승진을 앞둔 시점에서 “승진하려면 인사를 해야 한다”는 말을 들었다고 주장하면서다. 여기서 ‘인사’가 금품 제공을 의미하는 은어로 사용됐다는 해석이 나오면서 경찰의 수사가 이뤄져야 한다는 지적이다.
20일 국민일보 취재를 종합하면 해당 공무원은 인사와관련한 금품 제공을 거부했으나, 이후 주변에서 “한 장이라도 갖다 줘라”는 권유와 “너만 생각하지 말고 후배들도 생각하라”는 압박성 발언을 들었다고 밝혔다.
그는 결국 승진에서 밀려나 인사가 지연됐고, 후배가 먼저 승진하는 상황을 겪었다고 주장했다. 또한 “돈을 주지 않자 ‘인사도 없는 놈’이라는 말을 들으며 비난을 받았다”고 말했다.
본지가 입수한 녹취에는 인사 불이익을 암시하는 발언도 담겼다. 당사자는 “찍히면 완전히 잘린다”는 표현을 사용하며 특정 인사권자 중심의 영향력 행사를 시사했다. “서로 찍혔다”는 언급도 이어지며 조직 내 배제와 갈등 분위기가 드러났다.
특히 인사 과정에서 제3자가 개입했을 가능성도 제기된다. 당사자는 “가운데서 했던 브로커들이 전부 내가 아는 분들”이라고 언급하며 중간 역할의 존재를 시사했다. 이는 비공식 네트워크가 인사 과정에 작동했을 가능성을 보여주는 대목이다.
녹취에서는 수사기관 관련 언급도 포함됐다. 당사자는 “광역수사대에서 연락이 왔지만 없던 일로 했다”는 취지로 말한 것으로 전해졌다. 사실로 확인될 경우 해당 사안이 이미 수사기관의 관심 대상이었을 가능성도 배제할 수 없다.
공직사회 안팎에서는 이번 의혹이 사실로 드러날 경우 파장이 클 것으로 보고 있다. ‘인사’라는 은어를 통한 금품 요구가 실제 존재했다면 이는 명백한 불법 행위이자 공직 윤리를 훼손하는 중대한 사안이라는 지적이다.
한 행정 전문가는 “승진과 보직이 금품과 연결되는 구조가 존재한다면 이는 개인 비리를 넘어 시스템 문제”라며 “감사와 수사를 통한 실체 규명이 필요하다”고 말했다.
이와 관련해 당시 인사권자인 무소속 강진원(사진) 예비후보의 입장을 듣기 위해 수차례 연락을 시도했으나 닿지 않았다.
이에 앞서 강진군은 수해복구 작업 도중 발생한 굴삭기 기사 사망사고로 인해 강진원 당시 강진군수가 경찰 조사를 받은데 이어 강진군이 사망 유족에게 현금 2000만원을 위로금으로 전달한 사실이 뒤늦게 확인되면서 공직선거법 위반 논란이 일기도 했다.
강진=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
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