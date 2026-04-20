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유은혜 “마음의 문턱까지 허무는 ‘다함께 교육’ 실현”

입력:2026-04-20 18:22
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유은혜 경기도교육감 예비후보가 “물리적 장벽을 없애는 데 그치지 않고, 마음의 문턱까지 허무는 ‘다함께 교육’을 실현하겠다”고 말했다.

유은혜 예비후보는 20일 장애인의 날을 맞아 경기도경제과학진흥원 광교홀에서 열린 ‘46회 장애인의 날 기념식’에 참석해 “경사로 하나, 점자블록 하나가 누군가에게는 세상으로 나아가는 길이 된다”며 이같이 밝혔다.

이번 행사는 경기도장애인복지단체연합회 주관으로 열렸다.

유 예비후보는 “누군가에게는 당연한 일상이, 다른 누군가에게는 간절한 바람일 수 있다”며 “교육은 그 간극을 줄이고, 모두가 함께 살아가는 사회를 만드는 가장 중요한 출발점”이라고 강조했다.

그러면서 그는 “장애는 극복의 대상이나 시혜의 대상이 아니라, 우리 사회를 더 풍요롭게 만드는 ‘다름’”이라며 “장애인의 날이 단 하루의 기념일이 아니라, 365일 우리 모두의 평범하고 행복한 일상이 되도록 경기 교육에서부터 모두가 숨 쉬는 ‘경계 없는’ 학교를 실천하겠다”고 약속했다.

이는 유 예비후보가 포용교육의 방향성을 명확히 하는 것으로 장애아동을 위한 편의 제공은 배려가 아니라 반드시 보장되어야 할 권리라는 것이다.

그는 이 같은 포용교육을 구체화하는 일반학교 내 병설 특수학교 도입, 통합교육의 질 지표 마련, 학급당 학생 수 감축, 장애 학생 생애주기별 맞춤형 지원 등 ‘특수교육 6대 정책’을 제시했다.

그러면서 유 예비후보는 장애인 고용 의무를 채우지 못해 매년 사라지는 고용부담금 400억원을 장애 학생들의 자립을 위한 일자리와 소득으로 연결해 ‘배움이 삶으로 이어지는 교육을 만들겠다’는 구상도 내놓았다.

수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr

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