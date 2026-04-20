신축 타워맨션도 ‘흔들’… 커튼이 바람에 날리듯 흔들려

日 혼슈 동쪽 해역 규모 7.4 지진

20일 지진 속보 체제로 전환한 일본 지상파 방송 채널. 독자 제공

시마네현 서부에서 규모 6.4,

3월 26일

산리쿠 해역에서 규모 6.5의 지진이 비교적 큰 편이었다.

토요일 나가노 지진에 이어서 온 거라 조금 불안해지긴 했다”고 말했다.

도쿄는 괜찮은 것 같다”고 말했다.