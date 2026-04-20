뮤지컬 ‘다시, 봄’ 경상도 버전, 공연계의 지역상생 모델 되나

18~20일 밀양에서 창작진과 배우들의 워크숍

세종문화회관과 부산·경남의 4개 공공극장 협업

오는 10~11월 각 극장에서 2회씩 공연 예정

뮤지컬 ‘다시, 봄’ 경상도 버전에 뽑힌 배우 8명이 안무 워크숍을 하고 있다. (c)밀양문화관광재단

“다시 한번 시작해 보자. 새로운 봄이 내 눈앞에 있어~”

지난 19일 밀양시 부북면 가산리 밀양아리나(옛 밀양연극촌) 대연습실. 뮤지컬 ‘다시, 봄’ 경상도 버전에 뽑힌 배우 8명이 창작진과 함께 대본 리딩에 이어 노래를 솔로 또는 합창으로 불렀다. 창작진이 극 중 역할에 맞는 배우들을 캐스팅하기 위해 진행한 프로그램이었다.



‘다시, 봄’은 가사와 일 그리고 육아에 지친 50대 여고 동창들이 버스 여행 중 사고를 당한 뒤 자신의 인생을 돌아보는 내용을 그린 창작 뮤지컬이다. 세종문화회관 소속 서울시뮤지컬단이 50대 여성 단원들과 시민들의 인터뷰 및 워크숍을 바탕으로 한 디바이징 시어터(Devising theater, 공연 참여자들이 극 구성에 적극 개입하는 공동창작) 방식으로 개발해 2022년 초연했다. 중년 여성들의 진솔한 이야기가 관객의 큰 공감을 얻으며 서울에서 2023년과 2024년 연속 재공연된 데 이어 지난해는 화성·서귀포·세종·안산 등 4개 도시에서 순회공연을 했다.



뮤지컬 ‘다시, 봄’ 경상도 버전에 뽑힌 배우들이 이기쁨 연출가 등 창작진과 함께 대본 리딩을 하고 있다. (c)밀양문화관광재단

올해 ‘다시, 봄’은 제작사인 세종문화회관이 부산영화의전당, 창원문화재단, 김해문화관광재단, 밀양문화관광재단 등 4개 지역재단 소속 공연장과 손잡고 경상도 버전으로 만들어질 예정이다. 10월 17일부터 11월 7일까지 창원 3.15아트홀, 밀양아리랑아트센터, 김해서부문화센터, 부산영화의전당에서 주말에 각각 2회씩 무대에 오른다.



18일부터 20일까지 2박 3일간 밀양아리나에서 열린 창작 워크숍은 ‘다시, 봄’ 경상도 버전의 창작 방향을 현지 배우 및 스태프 등과 공유하기 위한 첫 일정이었다. 이번 워크숍에서는 연극놀이를 통해 배우들이 자신을 솔직하게 드러내는 시간에 이어 대본 리딩, 안무 연습 등도 진행됐다. 김덕희 서울시뮤지컬단장을 비롯해 극본 김솔지, 작곡 연리목, 연출 이기쁨, 협력연출 김희경, 안무 박경수, 음악감독 최한나 등 주요 창작진이 함께 참여했다. 이번에 주요 창작진 외에 배우들은 물론 연주자들, 조명·의상·음향 감독, 조연출 등 스태프도 현지에서 뽑았다. ‘다시, 봄’ 창작진은 워크숍 기간 회의를 거듭하며 원작이 지닌 정서와 완성도를 유지하는 한편 부산·경남만의 언어와 리듬, 정서적 결을 작품 안에 자연스럽게 입혀내기 위해 토론했다.



뮤지컬 ‘다시, 봄’ 경상도 버전에 뽑힌 배우 8명이 연리목 작곡가, 최한나 음악감독 등과 함께 노래를 연습하고 있다. (c)밀양문화관광재단

‘다시, 봄’ 경상도 버전은 지역 4개 기관의 협력을 바탕으로 세종문화회관의 노하우를 습득하고 지역 중심의 제작 체계를 만들기 위한 의미 있는 시도다. 해외 공연계에서는 공공극장 간 공동제작이 일반적이지만, 국내 공연계에서는 그다지 활발하지 않다. 김덕희 서울시뮤지컬단장은 “지난해 정우창 부산영화의전당 팀장님이 창원, 김해, 밀양의 기획팀장님들을 설득한 데 이어 각 팀장님이 소속 기관장님들을 설득하면서 올해 이번 프로젝트가 출발할 수 있었다”고 지역 공공극장 네 곳의 팀장들에게 공을 돌렸다.



전국 지자체마다 공공극장이 만들어진 이후 문화체육관광부와 지자체 등의 지원으로 다양한 장르의 공연이 지역에서도 꾸준히 선보이고 있다. 문체부 산하 예술경영지원센터(이하 예경)는 우수작 순회공연 프로그램을 통해 지역 관객도 서울에서 인기 있던 작품을 볼 수 있도록 지원하는가 하면 지역 공공극장들의 제작을 지원하기도 한다. 뮤지컬의 경우 지역에서 순회공연을 통해 관객과 만나긴 하지만, 직접 제작되는 경우는 대구국제뮤지컬페스티벌을 여는 등 정책적으로 뮤지컬 지원에 나섰던 대구 외에는 매우 적다.



뮤지컬 ‘다시, 봄’ 경상도 버전의 공동제작에 나선 부산과 경남의 네 공연장의 팀장들. 정우창 부산영화의전당 팀장(왼쪽부터), 김일용 김해문화관광재단 팀장, 최광욱 밀양문화관광재단 팀장, 이혜린 창원문화재단 팀장. (c)밀양문화관광재단

정우창 팀장은 “지역 공공극장의 제작을 지원하는 프로그램이 있지만 ‘다시, 봄’ 경상도 버전 같은 공동제작을 지원하지는 않는다. 지역 극장들이 좋은 작품을 만들려면 단독보다는 여럿이 재원을 모아야 완성도 있게 만들 수 있는 만큼 지원 정책 방향을 좀 더 폭넓게 바꿨으면 좋겠다”면서 “또한 지역 공공극장들에 제작을 위한 인적 자원이 적고 노하우가 없는 만큼 서울에 있는 국공립 예술기관과 꾸준히 교류 및 협업할 기회가 있으면 좋겠다. 이번 ‘다시, 봄’을 준비하면서 뮤지컬 제작에 대해 많이 배우고 있다”고 피력했다.



실제로 지난 2월 치러진 ‘다시, 봄’ 오디션 과정은 제2의 도시라는 부산에서도 뮤지컬 제작이 쉽지 않은 상황을 보여줬다. 제작 자체가 매우 적다 보니 뮤지컬 배우나 창작진이 서울로 떠나 부산에 남아 있지 않은 악순환을 확인한 것이다. 결국 ‘다시, 봄’ 속 인물들의 나이가 원래 50대였던 것과 달리 경상도 버전에 뽑힌 배우 8명의 평균 나이는 40대 초반이다. 출연진 가운데 최연장자인 이지혜(43) 씨는 2000년대 중후반 인기 뮤지컬 ‘지하철 1호선’의 곰보할매 역으로 활동했었던 배우다. 하지만 집안 사정으로 고향인 부산에 낙향하면서 지금은 연기 학원을 운영하고 있다. 이 씨는 “부산에서 뮤지컬이 많이 만들어지지 않기 때문에 배우로서 설 무대가 너무 없었다. 직접 만들어보려고 노력했었지만 쉽지 않았다”면서 “ ‘다시, 봄’은 극 중 인물들이 인생 전환점을 맞아 제2의 삶을 꿈꾸는 내용인데, 이번 출연은 무대가 절실했던 내게 다시 봄이 오는 느낌이다”고 말했다.



18일부터 20일까지 밀양아리나에서 열린 ‘다시, 봄’ 경상도 버전의 창작 워크숍에 참여한 배우들과 창작진. (c)밀양문화관광재단

밀양=장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ “다시 한번 시작해 보자. 새로운 봄이 내 눈앞에 있어~”지난 19일 밀양시 부북면 가산리 밀양아리나(옛 밀양연극촌) 대연습실. 뮤지컬 ‘다시, 봄’ 경상도 버전에 뽑힌 배우 8명이 창작진과 함께 대본 리딩에 이어 노래를 솔로 또는 합창으로 불렀다. 창작진이 극 중 역할에 맞는 배우들을 캐스팅하기 위해 진행한 프로그램이었다.‘다시, 봄’은 가사와 일 그리고 육아에 지친 50대 여고 동창들이 버스 여행 중 사고를 당한 뒤 자신의 인생을 돌아보는 내용을 그린 창작 뮤지컬이다. 세종문화회관 소속 서울시뮤지컬단이 50대 여성 단원들과 시민들의 인터뷰 및 워크숍을 바탕으로 한 디바이징 시어터(Devising theater, 공연 참여자들이 극 구성에 적극 개입하는 공동창작) 방식으로 개발해 2022년 초연했다. 중년 여성들의 진솔한 이야기가 관객의 큰 공감을 얻으며 서울에서 2023년과 2024년 연속 재공연된 데 이어 지난해는 화성·서귀포·세종·안산 등 4개 도시에서 순회공연을 했다.올해 ‘다시, 봄’은 제작사인 세종문화회관이 부산영화의전당, 창원문화재단, 김해문화관광재단, 밀양문화관광재단 등 4개 지역재단 소속 공연장과 손잡고 경상도 버전으로 만들어질 예정이다. 10월 17일부터 11월 7일까지 창원 3.15아트홀, 밀양아리랑아트센터, 김해서부문화센터, 부산영화의전당에서 주말에 각각 2회씩 무대에 오른다.18일부터 20일까지 2박 3일간 밀양아리나에서 열린 창작 워크숍은 ‘다시, 봄’ 경상도 버전의 창작 방향을 현지 배우 및 스태프 등과 공유하기 위한 첫 일정이었다. 이번 워크숍에서는 연극놀이를 통해 배우들이 자신을 솔직하게 드러내는 시간에 이어 대본 리딩, 안무 연습 등도 진행됐다. 김덕희 서울시뮤지컬단장을 비롯해 극본 김솔지, 작곡 연리목, 연출 이기쁨, 협력연출 김희경, 안무 박경수, 음악감독 최한나 등 주요 창작진이 함께 참여했다. 이번에 주요 창작진 외에 배우들은 물론 연주자들, 조명·의상·음향 감독, 조연출 등 스태프도 현지에서 뽑았다. ‘다시, 봄’ 창작진은 워크숍 기간 회의를 거듭하며 원작이 지닌 정서와 완성도를 유지하는 한편 부산·경남만의 언어와 리듬, 정서적 결을 작품 안에 자연스럽게 입혀내기 위해 토론했다.‘다시, 봄’ 경상도 버전은 지역 4개 기관의 협력을 바탕으로 세종문화회관의 노하우를 습득하고 지역 중심의 제작 체계를 만들기 위한 의미 있는 시도다. 해외 공연계에서는 공공극장 간 공동제작이 일반적이지만, 국내 공연계에서는 그다지 활발하지 않다. 김덕희 서울시뮤지컬단장은 “지난해 정우창 부산영화의전당 팀장님이 창원, 김해, 밀양의 기획팀장님들을 설득한 데 이어 각 팀장님이 소속 기관장님들을 설득하면서 올해 이번 프로젝트가 출발할 수 있었다”고 지역 공공극장 네 곳의 팀장들에게 공을 돌렸다.전국 지자체마다 공공극장이 만들어진 이후 문화체육관광부와 지자체 등의 지원으로 다양한 장르의 공연이 지역에서도 꾸준히 선보이고 있다. 문체부 산하 예술경영지원센터(이하 예경)는 우수작 순회공연 프로그램을 통해 지역 관객도 서울에서 인기 있던 작품을 볼 수 있도록 지원하는가 하면 지역 공공극장들의 제작을 지원하기도 한다. 뮤지컬의 경우 지역에서 순회공연을 통해 관객과 만나긴 하지만, 직접 제작되는 경우는 대구국제뮤지컬페스티벌을 여는 등 정책적으로 뮤지컬 지원에 나섰던 대구 외에는 매우 적다.정우창 팀장은 “지역 공공극장의 제작을 지원하는 프로그램이 있지만 ‘다시, 봄’ 경상도 버전 같은 공동제작을 지원하지는 않는다. 지역 극장들이 좋은 작품을 만들려면 단독보다는 여럿이 재원을 모아야 완성도 있게 만들 수 있는 만큼 지원 정책 방향을 좀 더 폭넓게 바꿨으면 좋겠다”면서 “또한 지역 공공극장들에 제작을 위한 인적 자원이 적고 노하우가 없는 만큼 서울에 있는 국공립 예술기관과 꾸준히 교류 및 협업할 기회가 있으면 좋겠다. 이번 ‘다시, 봄’을 준비하면서 뮤지컬 제작에 대해 많이 배우고 있다”고 피력했다.실제로 지난 2월 치러진 ‘다시, 봄’ 오디션 과정은 제2의 도시라는 부산에서도 뮤지컬 제작이 쉽지 않은 상황을 보여줬다. 제작 자체가 매우 적다 보니 뮤지컬 배우나 창작진이 서울로 떠나 부산에 남아 있지 않은 악순환을 확인한 것이다. 결국 ‘다시, 봄’ 속 인물들의 나이가 원래 50대였던 것과 달리 경상도 버전에 뽑힌 배우 8명의 평균 나이는 40대 초반이다. 출연진 가운데 최연장자인 이지혜(43) 씨는 2000년대 중후반 인기 뮤지컬 ‘지하철 1호선’의 곰보할매 역으로 활동했었던 배우다. 하지만 집안 사정으로 고향인 부산에 낙향하면서 지금은 연기 학원을 운영하고 있다. 이 씨는 “부산에서 뮤지컬이 많이 만들어지지 않기 때문에 배우로서 설 무대가 너무 없었다. 직접 만들어보려고 노력했었지만 쉽지 않았다”면서 “ ‘다시, 봄’은 극 중 인물들이 인생 전환점을 맞아 제2의 삶을 꿈꾸는 내용인데, 이번 출연은 무대가 절실했던 내게 다시 봄이 오는 느낌이다”고 말했다.밀양=장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지