인천 서북부 행정타운 ‘루원복합청사’ 준공

유정복 인천시장이 20일 루원복합청사에서 열린 준공 기념식에서 참석내빈들과 기념촬영을 하고 있다. 인천시 제공

시는 루원복합청사 준공으로 유동 인구 증가에 따른 루원시티 일대 상권 활성화는 물론 지역 경제 전반에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대하고 있다.