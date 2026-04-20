인천 서북부 행정타운 ‘루원복합청사’ 준공
인천시는 인천 서북부 지역 균형 발전의 핵심 거점이 될 ‘루원복합청사’ 건립을 완료하고 20일 준공식을 개최했다.
이날 준공식에는 유정복 인천시장을 비롯해 김교흥 국회의원, 강범석 서구청장, 유승분 인천시의원과 지역주민 등 300여명이 참석해 루원시대의 본격적인 출발을 함께 축하했다.
루원복합청사는 서구 루원시티에 건립됐다. 연면적 4만7301㎡, 지하 2층∼지상 13층 규모다. 이번 청사 건립은 인천 전역에 분산돼 있던 인천도시공사, 인천환경공단, 인천시설공단, 120미추홀콜센터, 아동복지관 등 산하기관들을 한 곳에 집적해 업무 효율성을 높이고 시민 중심의 행정 서비스를 제공하기 위해 추진된 핵심사업이다.
시는 루원복합청사 준공으로 유동 인구 증가에 따른 루원시티 일대 상권 활성화는 물론 지역 경제 전반에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대하고 있다.
현재 루원복합청사 인근에는 소상공인 복합클러스터와 인천119안전체험관이 운영되고 있다. 향후 인천지방국세청까지 이전할 경우 ‘인천 서북부 행정타운’으로서의 기능이 한층 강화될 전망이다. 시는 루원복합청사를 중심으로 공공기관들이 밀집함에 따라 행정 거점으로 거듭날 것으로도 기대하고 있다.
유 시장은 기념사에서 “루원복합청사 준공을 위해 성원을 보내주신 시민 여러분과 관계자 여러분께 깊이 감사드린다”며 “앞으로 산하기관의 차질 없는 입주를 통해 시민에게 보다 효율적인 행정서비스를 제공하고 서북부 지역 발전을 이끄는 행정 거점으로서 역할을 충실히 수행해 나가겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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