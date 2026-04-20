[단독] 진술 배치되는데 돌연 불송치…인플루언서 SNS에 ‘조사 불응’ 피의자 입장문 버젓이 올라오기도
유명 인플루언서 A씨가 피소당한 사기 사건을 무마했다는 의혹이 제기된 서울 강남경찰서에서 피의자 사이의 진술이 배치되는 상황에서 경찰이 A씨 진술만을 받아들인 정황이 나타났다.
주요 피의자가 조사에 불응하면서 수사가 지연되는 사이 피의자들 간의 진술 담합·회유 가능성도 제기되는 상황이다. 수사 무마를 목적으로 한 의도적인 부실 수사가 이뤄졌다는 의혹이 더욱 커지고 있다.
이번 의혹은 서울남부지검 금융·증권범죄합동수사부(부장 신동환)가 대신증권 주가조작 사건에 자금을 댄 혐의를 받는 재력가 B씨를 수사하던 중 B씨가 자신의 아내인 A씨가 피소된 사기 사건을 무마하기 위해 경찰에 접대 등 청탁을 한 정황을 포착하면서 시작됐다. 이번 의혹에 연루된 경찰청 C 경정은 지난 18일 직위해제됐다.
20일 국민일보가 입수한 수사결과 통지서에 따르면 강남서는 유명 인플루언서 A씨가 사기와 가맹사업법 위반 등 혐의로 피소된 사건을 수사1과에서 2024년 8월 1일, 수사 2과에서 2024년 7월 25일에 각각 접수했다. 최근 수사 무마 의혹이 제기된 사건은 수사1과 수사3팀의 D 경감이 담당한 사건이다.
고소인들은 A씨를 비롯한 피의자들이 필라테스 프랜차이즈 사업에서 예상 수익을 허위·과장해 홍보하고, 가맹금과 기구 렌털 대금 등을 편취했다고 주장했다. 특히 유명인플루언서인 A씨가 매출 회의에 참석하고 가맹 계약을 자신의 매장에서 체결하도록 하는 등 실제 경영에 개입한 정황 근거도 제시한 것으로 알려졌다. 이는 사기 또는 사기 방조에 해당한다는 것이다.
하지만 수사1과는 A씨 사건을 접수 4개월여만인 2024년 12월 26일 돌연 불송치를 결정했다. 그동안 A씨는 자신은 광고 모델로 활동했을 뿐이라고 주장해왔는데, 그 내용을 그대로 수용한 것이다. 이 과정에서 A씨를 사기 사건 피의자가 아닌 참고인 신분으로 조사한 것으로도 나타났다. 이와 함께 이번 사기 사건에 연루된 B2B 렌털 사기 의혹의 피의자 4명도 무더기로 무혐의 처분을 받았다.
그런데 수사2과에서 수사 중인 사건에서 피의자들 간 진술이 배치되는 정황이 나타났다. 프랜차이즈 사업의 대표이사이자 또 다른 피의자인 E씨가 A씨에게서 프로필과 매출 자료 등을 받고, A씨와 A씨의 스승인 F 등의 동의를 얻은 뒤 홍보물을 제작했다고 주장한 것이다. 하지만 A씨는 매출 자료를 준 것은 맞지만 홍보물에 사용될 줄 몰랐으며, 다른 피의자 G씨에게 자신에 관한 정보 수정을 수차례 요구했다고 주장했다. 수사1과 D경감이 사건을 무마하는 과정에서 이 같은 정황을 의도적으로 배제했을 가능성도 제기된다.
수사2과에서도 수사 지연·무마 등의 의혹이 제기된 상황이다. 담당 수사사건 접수 약 1년 3개월 만인 2025년 10월 돌연 수사 중지를 통보했기 때문이다. 경찰은 수사결과통지서에서 A씨의 경영 개입을 추정할 수 있는 홍보물 제작에 관해 진술할 피의자 G씨가 1년 3개월 동안 경찰 조사에 응하지 않아 지명 통보(한달 이내 출석 요구)를 했다는 이유를 댔다.
하지만 그러는 사이 A씨는 같은 기간인 2024년 11월 2일 소셜미디어에 피의자 G씨가 ‘A씨는 무관하다’는 취지로 날인한 입장문을 올리기도 했다. 또 수사1과는 이미 G씨의 진술과 제출 자료를 확보했다고 수사결과 통지서에 적시했다. 이로 인해 수사가 지연되는 사이 사기 사건 피의자들이 입을 맞췄을 가능성도 제기된다. G씨는 지난 3월 언론 보도로 수사 무마 의혹이 제기된 직후 경찰에 출석해 조사를 받은 것으로 전해졌다.
검찰은 최근 수사1·2과 고소인 조사에서 해당 입장문이 G씨 필체와 다르다는 진술을 확보한 것으로 알려졌다. 고소인들은 또 검찰 조사에서 수사2과에서 H경감으로부터 피고소인에서 A씨를 뺄 것을 제안받았다고 진술한 것으로 알려졌다. 당시 담당 수사관이 9차례 바뀐 점도 수사 지연 정황으로 지적된다. 강남서 관계자는 “원칙대로 피의자 출석을 요구했고 수차례 불응하다보니 조사가 안되어 수사가 중지됐다”며 “현재는 수사 진행 중”이라고 밝혔다.
경찰은 오는 29일 A씨를 비롯한 피의자와 관계인들을 다시 소환 조사할 예정이다. 현재 이들 사건은 가맹 사기 의혹, B2B렌털사기 의혹 등의 사건이 복잡하게 얽혀있다. 피해를 입은 가맹 점주는 10여명에 달하지만, 사건 수사가 길어지는 등의 이유로 일부는 피해 회복을 포기한 것으로 전해졌다.
이정헌 기자 hlee@kmib.co.kr
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