[속보] 이란 “미국과 추가 협상 계획 없어”
이란 정부가 미국과의 추가 협상 계획이 없다고 밝혔다. 해상 봉쇄를 이어가고 있는 미국이 이란 화물선을 나포한 데 대한 대응 성격으로 풀이된다.
알 자지라 등 주요 외신은 에스마일 바게이 이란 외무부 대변인이 20일(현지시간) 테헤란에서 진행된 언론 브리핑에서 미국과의 추가 협상 계획을 부인했다고 보도했다. 2차 협상 관련 질문을 받은 그는 “이 순간까지 차기 협상에 대한 어떤 계획이나 결정도 내려진 바 없다”고 일축했다.
바게이 대변인은 협상에 임하는 미국의 태도에 진정성이 결여돼 있다고 비판했다. 미국이 해상 봉쇄를 이어가고 자국 화물선에 실제 공격을 감행함으로써 휴전 합의와 국제법을 어겼다는 것이다.
협상 과정에서 미국이 계속해서 요구사항을 바꾸는 등 오락가락하고 있다고도 지적했다. 미국이 처음 제시한 15개 항목의 종전 계획안에 대응해 이란이 10개 항목으로 구성된 수정안을 냈는데, 이후로도 미국 측에서 수시로 입장을 번복하고 있다는 것이다.
바게이 대변인은 미국의 우라늄 농축 제한 요구에 대해 “미국은 과거의 경험으로부터 배우는 것이 거의 없다”며 수용 불가 방침을 내비쳤다. 휴전 중 호르무즈 해협·걸프해역 일대에서 발생한 인도 상선 피격 사건을 두고는 “우리 군에 의해 발생한 사건인지 조사하고 있다”고 밝혔다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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