‘운동회 소음 양해’ 포스터 내건 학교…“민원 때문 아냐”

성남 초림초 아이들, 운동회 앞두고 ‘소음 양해문’ 학교 담벼락에 게시

학교 관계자 “이웃들 민원 한 건도 없었다. 공동체 소통 교육 일환”

경기 성남 초림초 학생들이 직접 작성한 소음양해문 일부. 스레드 캡처

학교 측은 “민원은 단 한 건도 없었다”며 ‘공동체 소통 교육 과정’의 일환으로 벌인 일이라고 설명했다.

포스터는 경기도 성남의 초림초등학교 학생들이 만든 것으로, 포스터에는 “불편을 드려서 죄송합니다. 4월 29일부터 30일까지 체육대회를 합니다. 소음이 날 수 있으니 양해 부탁드립니다”라는 손글씨와 학생들이 직접 그린 그림이 담겨 있었다.

경기 성남 초림초 학생들이 직접 작성한 소음양해문 일부. 스레드 캡처

지역 주민들도 협조해 주시고, 교직원과 학부모 모두 감사한 마음”이라고 전했다.