시사 전체기사 [속보] “일본 혼슈 동쪽 해역서 규모 7.4 지진…쓰나미 경보” 입력:2026-04-20 17:06 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 [속보] “일본 혼슈 동쪽 해역서 규모 7.4 지진…쓰나미 경보”백재연 기자 energy@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 디지털뉴스부 백재연 기자 energy@kmib.co.kr 1148 응원하기 안녕하세요. 백재연 기자입니다. 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 “청년은 소모품 아닌 귀중품… 발로 뛰는 생활정치” 2 李대통령 “호르무즈 자유항해 인도와 긴밀 소통…지역질서 구축 기여” 3 ‘김용 공천’ 둘러싸고 양분된 민주당 4 “서울 내주면 치명적 위기… 보수 대개조 선봉 서겠다” 5 ‘6·3’ Z세대 몰려온다… 풀뿌리 ‘젊치인’ 바람 해당분야별 기사 더보기 1 IMF “한국 부채 비율 빠르게 늘어…내년 56.6%” 2 장특공제 폐지 비거주 1주택자 대상… 실거주는 관계없다 3 [영상] 트럼프보다 젠슨황?… 광통신·양자컴 주가 급등 뒤 그가 있다 4 보이스피싱 ‘무과실 배상’, 2800억 규모… 책임은 누구 몫 5 “영영 모를 뻔한 1억”…KT무빙서비스로 주식·연금 찾았다 해당분야별 기사 더보기 1 “늑구 사인, 3만원”… 집 돌아온 늑대의 뜨거운 인기 2 이번엔 ‘2000원 생수’… 광장시장 또 바가지 요금 논란 3 반복 적발됐지만…픽시 질주 중학생·부모 모두 처벌 불가 4 ‘집회 중 조합원 사망’ 화물연대 “전 조합원 비상태세” 5 [속보] 진주 물류센터 집회서 3명 사상…화물연대 총집결 예고 해당분야별 기사 더보기 1 키이우 총기난사 현장서 도망친 경찰관들… 영상 논란 2 한국 경제가, 반도체 때문에, 대만에 ‘이만큼’ 밀린다고요? 3 트럼프 “美, 이란 선박 구멍 내고 해병대가 확보”…이란 압박 극대화 4 [속보] 이란군 “美, 이란상선 발포는 합의 위반…곧 보복” 5 겉으론 허세, 뒤에선 공포… 트럼프의 속사정? 해당분야별 기사 더보기 1 왕복 30분 기차값 22만원…월드컵 교통비 폭등 논란 2 “7년 만의 완전체 귀환”…도쿄돔 열광시킨 BTS 3 ‘누룩’으로 감독 데뷔한 배우 장동윤 “믿음에 관한 이야기” 4 [포토] 왕년 맨유스타 총출동… 돌파하는 박지성 5 장동윤, ‘누룩’으로 연출 데뷔…“각자의 믿음 포기하지 않길” 해당분야별 기사 더보기 1 외국인도 MZ도 빠졌다… “남들 다 하는 쇼핑 대신 북한산 타러 왔어요” 2 여행비 최대 50% 환급 ‘반값 여행’ 사전 신청 접수 3 5월 서울 곳곳서 음악 페스티벌… 화려한 라인업 4 ‘대륙의 테슬라’ 지커, 중형 SUV ‘7X’ 앞세워 한국 상륙 초읽기 5 테슬라 모델YL 가세… 다인승 패밀리카 ‘경계’ 흔든다 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 휴게소서 왜 고속도로로 걸었을까… 50대 차량 치여 숨져 박나래 자택서 수천만원 금품 훔친 30대 징역 2년 확정 키이우 총기난사 현장서 도망친 경찰관들… 영상 논란 ‘하닉고시’ 현실화…단기합격반 강좌에 교재까지 불티 IMF “한국 부채 비율 빠르게 늘어…내년 56.6%” 낚싯바늘 삼킨 채 돌아온 늑구…소고기 특식으로 회복 중 이번엔 ‘2000원 생수’… 광장시장 또 바가지 요금 논란 한국 경제가, 반도체 때문에, 대만에 ‘이만큼’ 밀린다고요? 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요