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[속보] “일본 혼슈 동쪽 해역서 규모 7.4 지진…쓰나미 경보”

입력:2026-04-20 17:06
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[속보] “일본 혼슈 동쪽 해역서 규모 7.4 지진…쓰나미 경보”

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

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