“AI 자막 안경, 세상 참 좋아졌네”…극장 찾은 청각장애인들
장애인의 날 ‘AI 자막 안경’ 체험 상영회
롯데컬처웍스·밀알복지재단 주최
“장애인도 자유롭게 문화 즐길 수 있도록”
장애인의 날인 20일 서울 강남구 롯데시네마 도곡에서 열린 ‘소리를 보고 영화를 느끼다’ 상영회. 극장 나들이에 한껏 들뜬 청각장애인들이 삼삼오오 수화로 대화를 나누고 있었다. 관람을 위해 특별 마련된 ‘인공지능(AI) 자막 안경’을 써보며 수화 통역사에게 이렇게 말하기도 했다. “세상이 참 좋아졌네요.”
롯데컬처웍스와 밀알복지재단이 청각장애인 80여명을 초청해 이순신 장군의 한산대첩을 그린 영화 ‘한산: 용의 출현’을 관람하는 자리를 마련했다. 개인별로 지급된 AI 자막 안경을 착용하면 실시간 제공되는 자막과 함께 영화를 볼 수 있었다. 상영회는 저음역대에 특화된 우퍼 스피커를 통해 웅장한 사운드를 몸으로 ‘느끼게’ 하는 특별관 광음시네마에서 진행됐다. AI 자막 안경을 낀 관객들은 스크린에서 눈을 떼지 못하고 영화에 몰입했다.
AI 자막 안경의 자막은 배우의 대사뿐 아니라 ‘긴장감이 흐르는 효과음’ ‘웅장한 음악’ ‘엄청난 굉음’ ‘패잔병들의 비명소리’ 같은 상황 설명이 곁들여진다. 함께 제공되는 컨트롤 디바이스와 연결해 자막 위치와 크기, 밝기를 조절할 수 있으며 언어는 한국어와 영어, 일본어, 중국어가 제공된다. 현재 일반 극장에는 상용화되지 않았으며 샤롯데시어터에 선제 도입돼 외국인 관람객의 공연 관람에 활용되고 있다.
상영회에 참석한 김정환 서울시 농아인협회장은 “청각장애인들은 영화 관람 등의 문화생활을 할 때 듣지 못해 어려움이 많다”면서 “장애인과 비장애인이 함께 문화를 공유할 수 있게 해주셔서 감사하다. 일회성 행사가 아니라 평상시에도 자유롭게 영화를 관람할 수 있는 보편적 분위기가 마련됐으면 한다”고 수화로 이야기했다. 정형석 밀알복지재단 상임대표는 “장애인도 인간답게 살며 문화를 향유하는 열린 사회가 됐으면 좋겠다”고 했다.
김종열 롯데컬처웍스 대표이사는 “영화관이 나아가야 할 혁신적인 미래 비전을 공유한 자리”라며 “AI 자막 안경은 청각장애인이 극장에서 자유롭게 영화를 즐길 수 있는 길잡이가 될 것”이라고 말했다. 김재현 문화체육관광부 문화미디어산업실장은 “문화는 누구에게나 열려 있어야 한다. 장애와 비장애의 경계를 넘어 모두가 동등하게 문화예술을 즐길 수 있는 환경을 조성하는 데 힘쓰겠다”고 밝혔다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사