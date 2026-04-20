“아빠 살려야 해”…심폐소생술로 가족 구한 ‘꼬마 영웅’ [아살세]
눈앞에서 아버지가 심정지로 쓰러졌지만 당황하지 않고 침착하게 심폐소생술(CPR)을 이어간 13세 초등학생의 용기가 소중한 가족의 생명을 구했다.
기적을 만든 주인공은 강원 원주시 섬강초등학교 6학년에 재학 중인 김희건군이다.
20일 원주소방서에 따르면 김군은 지난달 17일 오전 8시21분쯤 집 안 소파에 앉아 휴식을 취하던 아버지가 갑자기 의식을 잃고 바닥으로 쓰러지는 아찔한 상황을 맞닥뜨렸다.
보호자도 아닌 어린 학생이 극심한 공포를 느낄 수 있는 순간이었지만, 김군은 당황하지 않고 곧바로 119에 전화를 걸어 구조를 요청했다. 이후 김군은 구급 상황센터 요원의 전화 안내에 귀를 기울이며 아버지의 흉부를 압박하는 심폐소생술을 시작했다.
어린아이의 체력으로는 버거운 일이었지만, 김군은 119구급대원들이 현장에 도착할 때까지 포기하지 않고 가슴 압박을 이어갔다. 김군이 벌어준 금쪽같은 ‘골든타임’ 덕분에 구급대원들은 지체 없이 전문적인 응급 처치를 이어갈 수 있었고, 아버지는 무사히 호흡과 의식을 되찾았다.
통상적으로 심정지 환자는 발생 직후의 초기 몇 분이 생사를 가르는 결정적 순간이다. 성인조차 두려움에 얼어붙기 쉬운 상황에서, 13세 초등학생이 이를 정확히 인지하고 즉각적인 응급조치로 옮긴 것은 대단한 용기와 침착함이 있었기에 가능했다는 평가다.
이에 원주소방서는 김군의 헌신적이고 의로운 행동을 높이 사 표창장을 수여하기로 했으며, 생명을 구한 영웅에게 주어지는 ‘하트 세이버(Heart Saver)’ 인증 수여도 적극 검토 중이다.
김정기 원주소방서장은 “위급한 상황은 예고 없이 찾아오지만, 준비된 한 사람의 행동이 한 생명을 살릴 수 있다”며 “이번 사례를 계기로 더 많은 시민이 심폐소생술에 관심을 갖고 위기 상황에서 한 사람의 생명을 살리는 주인공이 되길 바란다”고 말했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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