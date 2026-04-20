성남시 ‘1일 명예시장’에 니즈 박상호 대표 위촉
외식업 디지털 전환·소상공인 지원 정책 방향 제언
경기 성남시 ‘1일 명예시장’으로 주식회사 니즈 박상호 대표가 위촉돼 외식업 디지털 전환과 소상공인 지원 정책 방향에 대한 의견을 제안했다.
성남시가 운영하는 ‘1일 명예시장’ 제도는 시민, 출향인사, 교육인사 등 각계 인사를 하루 동안 명예시장으로 위촉해 시정에 직접 참여하도록 하는 참여형 행정 제도다.
명예시장으로 위촉된 인사는 관심 분야에 대한 담당 부서의 업무보고를 청취하고, 관련 시설 및 현장을 방문해 시정 전반을 살펴보는 한편 정책 제언 활동도 수행한다.
지난 13일 박 대표는 1일 명예시장 자격으로 AI반도체과 관련 부서 업무보고를 청취하며 외식업 현장에서 체감하는 운영의 어려움과 디지털 전환에 대한 실질적인 수요를 전달했다.
또한 외식업 운영 데이터가 금융·유통·정책 영역으로 확장될 수 있는 가능성을 공유하고, 소상공인 지원 정책이 나아가야 할 방향에 대해서도 구체적인 의견을 제시했다.
박 대표는 외식업 매장의 재고·발주·매출 관리를 자동화하는 SaaS 솔루션 ‘미리(MIRI)’를 운영하는 니즈를 이끌며, 데이터 기반의 운영 혁신을 통해 외식업 현장의 비효율을 개선하는 데 집중해왔다.
미리(MIRI)는 POS, 배달앱, 레시피, 재고, 발주 데이터를 하나의 플랫폼으로 통합해 실시간 재고관리, 레시피 기반 자동 재고 차감, AI 수요예측, 자동발주 등의 기능을 제공하는 외식업 운영 자동화 솔루션이다.
현재 전국 약 2300개 매장에서 활용되고 있으며, 외식업 소상공인의 운영 효율화와 식자재 폐기 저감에 기여하고 있다.
박상호 대표는 “성남시 1일 명예시장으로 위촉해주셔서 감사드린다”며 “소상공인 현장의 문제는 단순히 개별 매장의 어려움이 아니라 지역경제 전체와 긴밀하게 연결된 문제”라고 강조했다. 이어 “데이터를 기반으로 운영 효율을 높이고 불필요한 낭비를 줄일 수 있도록, 앞으로도 외식업 현장에 실질적으로 도움이 되는 서비스를 만들어가겠다”고 밝혔다.
성남=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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