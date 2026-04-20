글로벌 게임 시상식서 5번째 수상
넥슨 ‘아크 레이더스’, ‘BAFTA 게임 어워드’ 멀티플레이어 부문 수상
‘더 게임 어워드’ ‘스팀 어워드’ 등에 이어 5번째 수상
넥슨은 자회사 엠바크 스튜디오가 개발한 익스트랙션 어드벤처 게임 ‘아크 레이더스’가 글로벌 시상식 ‘BAFTA 게임 어워드 2026’에서 멀티플레이어 부문을 수상했다.
영국 영화텔레비전예술아카데미가 주관하는 이 시상식은 전 세계 게임 전문가들이 게임성과 기술력 및 예술적 완성도 등을 종합적으로 평가해 수상작을 선정한다.
멀티플레이어 부문은 온라인과 소셜 및 오프라인 전반에서 뛰어난 커뮤니티 경험을 선사한 게임에 주어지는 상이다.
이번 수상으로 ‘아크 레이더스’는 ‘더 게임 어워드’와 ‘스팀 어워드’ 등에 이어 글로벌 시상식에서 5번째 상을 수상하며 유망 지식재산권(IP)으로서의 글로벌 입지를 다시 한번 입증했다.
알렉산더 그론달 총괄 프로듀서는 “이용자와 비평가 및 업계 동료 모두로부터 인정받은 것에 팀 전체가 깊이 감사드린다. 게임을 예술의 한 형태로 인정하고 가치를 존중하는 권위 있는 기관으로부터 수상하게 되어 큰 영광이다”고 소감을 전했다.
‘아크 레이더스’는 글로벌 리뷰 집계 사이트 오픈크리틱에서 비평가 추천 지수 93%, 스팀 이용자 평가 38만여 개 중 85%가 긍정적인 반응을 보인 게임이다. 출시 약 3개월 만에 글로벌 1400만 장 이상을 판매하고 최고 동시 접속자 96만 명을 돌파하는 등 폭넓은 흥행을 이어가고 있다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사