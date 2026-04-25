中 게임해설자가 온몸 검게 칠하고 방송 등장한 까닭은?
의상 노출 논란에 휩싸였던 중국의 한 e스포츠 대회 여성 해설자가 이번엔 온몸을 새까맣게 칠하고 생방송에 등장해 전 세계 게임 팬들의 이목을 집중시켰다.
19일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등 외신에 따르면 ‘자자(Zhazha)’ 또는 ‘샤오 타자(Xiao Taza)’라는 예명으로 활동 중인 중국의 게임 해설자는 최근 인기 온라인 게임 ‘나라카: 블레이드포인트’의 공식 e스포츠 대회인 ‘NBPL 2026 스프링 시즌’ 중계 방송에 머리부터 발끝까지 까만 색으로 칠한 채 나타났다.
그녀는 몸 전체를 가리는 검은 전신 타이츠를 입고 검은 가발을 썼으며 피부마저 검은색으로 분장한 상태였다. 자자의 이 같은 파격적인 행보는 앞서 자신이 진행했던 생방송 복장을 두고 벌어진 일부 네티즌들의 도 넘은 비판에 대한 ‘항의성 퍼포먼스’였다.
앞서 자자는 다른 중계방송에서 짧은 치마를 입고 출연했다가 구설에 올랐다.
당시 일부 시청자들은 자자가 방송 중 다리를 반복해서 움직이는 모습을 지적하며 “남성의 시선을 의식해 고의로 노출이 있는 의상을 선택한 것 아니냐”고 비판했다. 특히 함께 중계석에 앉은 남성 진행자가 단정한 정장 차림으로 편안하게 방송을 진행한 것과 대조된다며 논란은 더욱 커졌다. 일각에서는 “주최 측이 여성 진행자에게만 억지로 노출 의상을 강요한 것일 수 있다”며 대회 운영진을 탓하기도 했다.
이에 자자는 “착용한 의상은 누구의 개입도 없이 나 스스로 선택한 것”이라고 적극적으로 해명했다. 하지만 그럼에도 불구하고 외모와 복장에 대한 불필요한 비판과 성희롱성 악플이 멈추지 않자, 아예 맨살을 노출하지 않는 기괴한 ‘검은 분장’으로 반격에 나선 것이다.
자자의 생방송 전후 모습이 담긴 비교 영상은 엑스(X·옛 트위터) 등 소셜미디어를 통해 빠르게 확산하며 300만회에 가까운 조회수를 기록했다.
자자의 뼈 있는 유머에 글로벌 게임 커뮤니티는 뜨겁게 반응했다. 해외 네티즌들은 “카메라 앞에 나타난 순간 웃음을 참을 수 없었다”, “단순히 방어하는 것을 넘어 창의적으로 맞서는 모습이 멋지다”, “이참에 시청자들이 여성 진행자의 옷차림이 아니라 게임 해설 실력 그 자체에 집중했으면 좋겠다”고 적었다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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