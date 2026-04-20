도쿄 택시비 더 비싸집니다… 오늘부터 10% 인상
기본료 500엔 그대로… 적용구간 단축
일본 도쿄 중심부 택시요금이 20일 10%가량 오른다. 3년 반 만의 인상이다.
일본 후지뉴스네트워크(FNN) 등은 이날부터 연료비 상승과 운전기사 임금 인상 대응으로 도쿄 23구 택시요금이 인상된다고 보도했다. 인상폭은 약 10%다.
요금 인상이 이뤄지는 곳은 도쿄 23구와 무사시노시, 미타카시다. 도쿄도는 23개 특별구와 26개 시로 이뤄져 있다. 무사시노는 일본 내 설문조사에서 ‘젊은 여성이 가장 살고 싶어하는 동네’로 꼽히는 기치조지가 있는 지역이다. 미타카는 무사시노 서쪽에 붙어 있는 곳으로 지브리 미술관이 있다.
택시요금 인상은 기본요금 500엔(약 4600원)을 유지하되 적용 거리를 단축하는 방식으로 적용된다.
기본요금 적용 구간 상한은 지금까지의 1.096㎞에서 1.0㎞로 짧아진다. 255m당 100엔(약 927원)이던 추가요금은 232m당 100엔으로 바뀐다.
FNN은 도쿄역에서 오다이바까지 10㎞를 가는 경우 지금까지 4000엔(약 3만7000원)이던 요금이 4400엔(약 4만800원)으로 400엔 오르는 것으로 추산됐다고 설명했다.
도쿄 23구에서 택시요금이 오르기는 2022년 11월 이후 약 3년 반 만이다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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