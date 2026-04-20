도쿄 택시비 더 비싸집니다… 오늘부터 10% 인상

기본료 500엔 그대로… 적용구간 단축

지난해 11월 20일 일본 도쿄 시부야구 하라주쿠역 인근에서 신호 대기 중인 택시. 강창욱 기자

특별구와 26개 시로 이뤄져 있다.

무사시노는 일본 내 설문조사에서 ‘젊은 여성이 가장 살고 싶어하는 동네’로 꼽히는

255m당 100엔(약

이던 추가요금은 232m당 100엔으로 바뀐다.

지금까지 4000엔(약

이던 요금이 4400엔(약

으로

400엔 오르는 것으로 추산됐다고 설명했다.