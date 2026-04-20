정명근 “화성 돌봄 서비스 확대 지원체계 구축”

장애인 부모 및 가족들과 격식 없는 자연스러운 대화를 나누며 복지관 시설 전체를 일일이 확인했다.

정명근 더불어민주당 화성시장 후보가 “돌봄의 연속성을 기존보다 확대하고 돌봄 서비스를 확대할수 있는 지원체계를 구축해 나가겠다”고 말했다.정명근 후보는 20일 장애인의 날을 맞아 화성시동탄아르딤 복지관을 방문해 “행정이나 정책의 사각지대를 해소하기 위해 이번에 여러분들의 의견을 적극 수렴해 공약에 반영토록 하겠다”면서 이같이 밝혔다.이날 정 후보는 시설 이용자 및 관계자들을 만나 현장의 목소리를 경청한 뒤 “언어치료를 받기 위해 지금 신청하면 80년을 기다려야 한다는 현실을 더 이상 외면할수 없다”며 예산과 인력 확충의 필요성에 공감했다.그는 “장애인 치료 프로그램 등의 대기시간을 낮추기 위한 인력과 예산 확보를 위해 범정부 차원에서 해결방안을 마련하겠다”며 “복지관의 이용 기간을 늘리고 대상을 확대할수 있는 다각적인 방안을 마련하겠다”고 말했다.정 후보는앞서 아르딤 관계자들은 “인력과 예산 부족으로 더 많은 장애인들이 시설 혜택을 받지 못하고 대기하는 등 안타깝다”면서 “이용기간도 현행 보다 늘리고 인력 확충으로 보다 많은 장애인들이 적절한 대우를 받을수 있는 여건 마련이 필요하다”고 요청한 바 있다.화성시 동탄아르딤복지관은 화성시가 장애인들의 복지 향상을 위해 건립했으며 지난 2017년 11월부터 사회복지법인 지구촌사회복지재단이 운영하고 있다.화성=강희청 기자 kanghc@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지