하남 신장전통시장 전선 지중화 완료…보행환경 개선
61억 투입…전주 24본 철거 마무리
경기 하남시 신장전통시장 일대 전선 지중화 사업이 완료되며 보행 안전과 도시미관이 크게 개선됐다.
하남시는 신장시장변 GS더프레시부터 트리니티 실버케어(구 더바른병원) 앞까지 약 410m 구간에서 추진한 전선 지중화 사업을 마무리하고 전주 철거 작업을 완료했다고 20일 밝혔다.
이번 사업은 공중에 난립한 전선과 전주를 정비해 보행자 중심의 안전한 도로 환경을 조성하고 원도심 경관을 개선하기 위해 추진됐다.
총사업비 61억2000만원이 투입됐으며, 국비 9억8300만원과 시비 21억7200만원을 비롯해 한국전력공사와 통신사가 각각 비용을 분담했다.
사업은 한국전력공사와 통신사가 공동 시행했으며, 하남시는 2023년 10월 산업통상자원부 공모사업 선정 이후 2025년 3월 착공했다.
이후 단계적으로 전주 철거가 진행됐다. 지난 3월 10일 첫 철거를 시작으로 같은 달 말까지 추가 정비가 이뤄졌고, 사업 종료일에는 신장사거리에서 트리니티 실버케어 구간에 남아 있던 전주 11본을 일괄 철거하면서 총 24본의 전주 및 통신주 철거가 완료됐다.
해당 구간은 그동안 전주와 전선으로 인해 보행 공간이 협소하고 시야 확보가 어려워 안전 문제가 제기돼 왔다. 이번 사업 완료로 보행 환경이 개선되고 시민 안전과 생활 편의가 향상될 것으로 기대된다.
하남시는 전주 철거 이후 보도 정비 등 후속 공정을 신속히 마무리해 시민 불편을 최소화할 계획이다.
시 관계자는 “전선 지중화 사업이 도시미관 개선과 보행 안전 확보에 기여할 것”이라며 “앞으로도 원도심 환경 개선을 위한 기반 시설 정비를 지속적으로 추진하겠다”고 밝혔다.
하남=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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