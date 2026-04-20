하천·계곡 불법시설 ‘드론’이 잡는다…LX, 경산서 첫 실태조사

드론·공간정보 활용…기술 기반 조사 도입

인력 중심 단속→데이터 관리 전환 기대

20일 한국국토정보공사 이주화 부사장이 4월 17일 경상북도 경산시 일원에서 진행된 하천ㆍ계곡 내 불법 점용시설 실태조사 현장을 방문했다. 한국국토정보공사 제공

이번 사업의 핵심은 드론과 지적정보의 결합이다. 기존에는 단속 공무원이 일일이 현장을 돌며 눈으로 확인해야 했으나, 이제는 드론을 통해 불법 점용이 의심되는 지역을 사전에 정밀 탐지한다.