하천·계곡 불법시설 ‘드론’이 잡는다…LX, 경산서 첫 실태조사
드론·공간정보 활용…기술 기반 조사 도입
인력 중심 단속→데이터 관리 전환 기대
하천과 계곡 내 불법 점용시설을 적발하기 위한 정부 주도의 실태조사가 본격화됐다.
한국국토정보공사(LX)는 경북 경산시 일대에서 하천·계곡 불법 점용시설 실태조사 사업에 착수했다고 20일 밝혔다. 이번 조사는 행정안전부가 추진 중인 전국 단위 점검의 일환으로, 공간정보 기술을 활용한 첫 사례다.
이번 사업의 핵심은 드론과 지적정보의 결합이다. 기존에는 단속 공무원이 일일이 현장을 돌며 눈으로 확인해야 했으나, 이제는 드론을 통해 불법 점용이 의심되는 지역을 사전에 정밀 탐지한다.
이후 확보된 영상 데이터와 지적도를 중첩 분석해 위법 여부를 즉각 확인하고, 현장 측량을 통해 정확한 점용 면적 등을 산출하는 방식이다.
LX는 이러한 기술 도입이 단순한 적발을 넘어 지속적인 관리가 가능한 ‘데이터 기반 관리체계’ 구축의 시발점이 될 것으로 보고 있다.
그간 하천·계곡의 불법 점용은 단속 인력 부족으로 인해 사각지대가 발생하고 단발성 점검에 그친다는 지적이 끊이지 않았다. 특히 여름철 집중호우 시 불법 시설물이 물의 흐름을 방해해 대형 안전사고로 이어지는 경우가 많아 체계적인 관리 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.
LX는 이번 경산시 사업을 시작으로 전국 지방자치단체로 조사 모델을 확산할 계획이다.
이주화 LX 부사장은 “불법 점용 실태를 보다 정확하게 파악할 수 있도록 공간정보 기술 지원을 강화하겠다”며 “지자체 맞춤형 조사 체계를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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