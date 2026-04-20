대경경자청-포항시-비케이엠솔 투자 MOU
대구경북경제자유구역청(이하 DGFEZ)는 20일 DGFEZ 비즈니스룸에서 포항시, 비케이엠솔과 포항융합기술산업지구 내 제조시설 건립을 위한 투자양해각서(MOU)를 체결했다.
이번 협약에 따라 비케이엠솔은 2026~2030년 포항융합기술산업지구 내 1만196㎡ 부지에 83억원을 투자해 합금분말과 선재 제조공장을 설립할 예정이다. 1998년 설립된 비케이엠솔은 특수합금강 분야에서 역량을 쌓아온 유망 기업이다. 이번 투자를 통해 도입되는 수평연속주조(HCC) 방식은 국내 금속소재 산업의 경쟁력을 한 단계 높일 혁신 기술로 평가받는다.
대구경북경제자유구역청 강상기 청장 직무대행은 “독보적인 HCC공정을 통한 소재 국산화는 국가 산업 경쟁력 강화와 지역경제 활성화에 크게 기여할 것으로 기대한다”며 “대구경북경제자유구역청은 기업이 안정적으로 정착하고 글로벌 강소기업으로 성장할 수 있도록 모든 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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