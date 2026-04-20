대전성모병원 간호사, 열차에서 쓰러진 60대 구했다
대전성모병원 소속 간호사가 열차 안에서 의식을 잃고 쓰러진 승객에게 심폐소생술을 시행해 생명을 구한 사실이 뒤늦게 알려졌다.
20일 대전성모병원에 따르면 간호간병통합서비스병동에서 근무하는 김다영 간호사는 지난 2일 저녁 수원에서 대전으로 향하던 무궁화호 열차를 타고 있었다. 오후 11시쯤 조치원역을 지날 무렵 그는 “환자가 발생했다”는 승무원의 차내 안내방송을 들었다.
환자가 탑승한 열차 칸과 다른 칸에 타고 있던 김 간호사는 방송을 듣자마자 즉시 환자가 있는 열차 칸으로 달려갔다. 현장에 도착해보니 승무원이 한 60대 남성을 바닥에 눕히고 심폐소생술(CRP)을 시도하고 있었다.
김 간호사는 신분을 밝힌 뒤 환자가 쓰러진 시점, 의식·맥박·안구 반응 등 신체 상태, 동승자 여부 등을 확인하고는 자동제세동기(AED)를 활용해 10여분간 심폐소생술을 시행했다. 김 간호사의 노력 덕분에 다행히 남성은 호흡과 의식을 되찾았다.
승무원과 시민들의 신속한 조치도 큰 도움이 됐다. 이들은 환자가 쓰러지던 상황에 대해 설명하거나 구급대에 연락했고, 열차가 지나는 장소와 다음 정거장까지의 이동 시간 등을 공유하며 그를 도왔다.
환자는 당시 동행자가 없었다. 김 간호사는 환자를 부축해 대전역에 함께 내린 뒤 119 구급대에 인계하고 나서야 귀가했다.
김 간호사는 “환자분이 의식을 되찾는 순간 안도감이 들면서 환자의 생명을 지키는 일에 직접적으로 기여했다는 점에서 자부심이 들었다”며 “어떤 상황이든 침착하게 대처할 수 있도록 항상 준비가 필요하다는 것을 다시 한번 느꼈다. 앞으로 더욱 책임감 있는 자세로 환자를 살피는 간호사가 되겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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