시민 참여형 전환 ‘양주 회암사지 왕실축제’ 12만명 몰려
경기 양주시는 ‘제9회 회암사지 왕실축제’가 시민 참여형 운영으로 전환되며 12만명의 관람객을 끌어모았다고 20일 밝혔다.
올해 축제는 관람 중심에서 벗어나 시민이 직접 참여하는 체험형 프로그램을 전면에 배치한 것이 특징이다.
그 결과 관람객 수는 지난해보다 약 2만4000명 증가했다. 어가행렬에 시민이 직접 참여하고 다양한 체험과 퀴즈 프로그램이 확대되면서 축제의 중심이 ‘보는 행사’에서 ‘함께 만드는 행사’로 변화했다.
대표 프로그램인 어가행렬에는 시민 배우와 참여단 등 100여명이 참여해 왕실 행차를 재현했다. 행렬 구간마다 관람객의 박수와 환호가 이어지며 높은 몰입도를 이끌어냈고, 시민이 주도하는 핵심 콘텐츠로 자리 잡았다.
체험형 프로그램 역시 참여를 견인했다. ‘정답 탁! 청동금탁 별산의 OX퀴즈’에는 사전 신청과 현장 접수를 포함해 약 480명이 참여해 역사와 문화유산을 자연스럽게 접할 수 있도록 했다.체험 프로그램으로는 사찰음식 강연과 시식, 싱잉볼 명상, 다도 체험 등이 운영돼 전통문화에 대한 이해를 높였다.
콘텐츠 다변화도 관람객 체류시간 확대에 기여했다. 메인무대에서는 ‘별산의 회암사지 봉인해제 DJ 파티’가 열려 전통유산 공간에 음악과 영상 연출을 접목한 새로운 형식의 공연을 선보였다. 이는 기존 공연과 차별화된 경험을 제공하며 다양한 연령층의 관심을 끌었다.
공연 프로그램은 메인무대와 보조무대를 병행 운영하며 장르를 다양화했고, 축제 마지막 날에는 마이진, 김기태, 김범찬 등이 무대에 올라 분위기를 이어갔다.
지역경제 활성화를 위한 연계 프로그램도 마련됐다. 축제 기간 ‘왕실축제 플러팅 주간’과 지역화폐 페이백 행사가 진행되며 지역 상권과의 연계를 강화했다.
시 관계자는 “시민 참여 확대에 초점을 맞춘 운영이 관람객 증가로 이어졌다”며 “회암사지의 역사적 가치를 기반으로 경기북부를 대표하는 역사문화축제로 발전시키겠다”고 밝혔다.
양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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