제주감귤연합회 ‘제주 만감류 특별 할인판매전’ 성료
서울 영등포 타임스퀘어에서 지난 17~18일 개최된 ‘귤루랄라 제주 만감류 특별 할인판매전’이 준비된 홍보 물량이 모두 소진되며 성황리에 마쳤다.
이번 행사는 제철을 맞은 카라향과 한라봉의 뛰어난 품질을 수도권 소비자들에게 직접 선보이기 위해, ㈔제주감귤연합회가 주관하고 제주도와 제주농협이 공동 마련했다.
유동 인구가 집중되는 복합쇼핑몰에서 고품질 제주감귤의 우수성을 널리 알리고, ‘귤루랄라 제주감귤’ 브랜드에 대한 소비자 친밀도를 높이기 위해 주력했다.
현장에서 소비자들은 제주 만감류만이 가진 특유의 신선도와 깊은 풍미에 집중했다. 제주 만감류는 나무에서 충분한 숙기를 거쳐 가장 맛이 든 시점에 수확하는 방식을 고수해 원물 그대로의 당도와 향을 극대화한 것이 특징이다. 현장 시식에 참여한 방문객들은 자연의 기다림으로 완성된 진한 맛에 높은 만족도를 보이며 긴 줄을 서는 풍경을 연출했다.
특히 이번 행사에서는 제주감귤의 뛰어난 풍미와 함께 친환경적 가치인 ‘낮은 푸드 마일리지’가 관심을 모았다. 산지와 소비지가 가까운 국내산 과일 특유의 짧은 이동 거리는 탄소 배출을 줄이는 동시에, 수확 후 단시간 내에 식탁에 오르는 신선함을 보장한다. 이러한 ‘가치 소비’ 트렌드가 품질에 대한 신뢰와 맞물리면서 준비된 물량은 빠르게 소진됐다.
또한 판매, 시식과 더불어 SNS 이벤트 등 다채로운 프로그램을 운영하여 소비자들과 가까이에서 소통하는 시간을 가졌다. 방문객들은 신선함이 살아있는 한라봉과 카라향의 품질을 경험하며 오감을 만족시키는 체험을 즐겼다.
백성익 제주감귤연합회 회장은 “이번 ‘귤루랄라 제주 만감류 특별 할인판매전’을 통해 제주 만감류의 우수성과 환경적 가치를 소비자들이 직접 체감할 수 있었다”며 “앞으로도 소비자와의 접점을 더욱 넓혀 제주감귤의 품질을 널리 알리고, 푸드 마일리지를 낮춘 건강한 먹거리로서의 위상을 공고히 하겠다”고 밝혔다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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