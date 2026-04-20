“우회전도 멈춰야”…전북경찰, 한 달간 집중단속
6월 19일까지 단속…첫날 10건 적발
위반 시 범칙금 6만원·벌점 10점
경찰이 우회전 일시정지 위반에 대한 집중 단속에 들어갔다.
전북경찰청은 20일부터 6월 19일까지 한 달간 우회전 통행 방법 위반 차량에 대한 집중단속을 실시한다고 밝혔다. 2023년 도입된 우회전 일시정지 제도의 현장 정착을 유도하고 보행자 안전을 강화하기 위한 조치다.
단속 첫날인 20일 전북경찰은 전주시 덕진광장 사거리 일대에 교통외근과 교통순찰대(싸이카)를 배치해 단속과 계도를 병행했다.
이날 오전 10시부터 1시간 동안 진행된 단속에서 총 10건의 위반이 적발됐으며, 이 중 2건에는 범칙금이 부과되고 8건은 계도 조치됐다.
현행 도로교통법에 따르면 운전자는 교차로에서 우회전할 경우 진행 방향 신호가 적색일 때 정지선이나 횡단보도 앞에서 반드시 일시정지해야 한다.
신호가 녹색이더라도 우회전 방향 횡단보도에 보행자가 있으면 멈춰야 한다. 이를 위반하면 승용차 기준 범칙금 6만원과 벌점 10점이 부과된다.
이재영 전북경찰청장은 “우회전 일시정지는 단속을 위한 규제가 아니라 보행자 안전을 위한 최소한의 장치”라며 “운전자들의 자발적인 준수를 당부한다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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