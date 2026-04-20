지식재산 금융 12조원 돌파… 전년比 약 15% 증가

연도별 IP금융 잔액 규모. 지식재산처 제공

지난해 말 기준 지식재산 금융 규모가 12조4000억원을 기록했다고 20일 밝혔다.

대비 14.8% 성장한 수치다.

지식재산 보증 잔액은 전년대비 5.9% 증가한 4조6700억원, 신규공급은 1.9% 증가한 9900억원으로 집계됐다. 신용보증기금·기술보증기금이 창업 초기기업과 혁신 중소·벤처기업 등에 대한 정책보증 공급을 확대했기 때문으로 분석됐다.