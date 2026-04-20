지식재산 금융 12조원 돌파… 전년比 약 15% 증가
특허 등 지식재산(IP)을 바탕으로 자금을 융통할 수 있는 ‘지식재산 금융’ 잔액 규모가 12조원을 넘어선 것으로 나타났다.
지식재산처는 지난해 말 기준 지식재산 금융 규모가 12조4000억원을 기록했다고 20일 밝혔다. 2024년 말 10조8000억원 대비 14.8% 성장한 수치다.
지식재산 금융을 활용하면 부동산과 같은 물적 담보가 부족하고 신용등급이 낮은 기업도 특허기술로 자금을 융통할 수 있다. 지식재산 담보대출·보증·투자 등의 유형이 있다.
지난해 지식재산 금융 규모가 증가한 이유는 지식재산 투자가 확대된 영향이 컸기 때문으로 나타났다.
실제로 지난해 지식재산 금융 잔액은 전년대비 1조6000억원이 확대됐는데, 그 중 지식재산 투자가 1조3000억원을 차지했다. 신규공급은 전년대비 1600억원이 증가했으며 지식재산 투자 규모는 1000억원에 달했다.
분야별로는 지식재산 담보대출 잔액이 전년대비 2.8% 감소한 2조900억원, 신규공급은 전년대비 5.6% 증가한 7900억원으로 나타났다. 신규공급이 증가했음에도 잔액이 감소한 것은 금융권의 건전성 강화 조치 등으로 상환액 등이 더 많았기 때문으로 풀이된다.
지식재산 보증 잔액은 전년대비 5.9% 증가한 4조6700억원, 신규공급은 1.9% 증가한 9900억원으로 집계됐다. 신용보증기금·기술보증기금이 창업 초기기업과 혁신 중소·벤처기업 등에 대한 정책보증 공급을 확대했기 때문으로 분석됐다.
지식재산 투자의 경우 잔액은 전년대비 30.7% 급증한 5조6400억원, 신규공급은 7.6% 증가한 1조3300억원이었다. 지식재산이 기업이나 사업의 미래가치를 결정하는 핵심 근거로 보는 투자기관이 많아진 것이 원인으로 보인다.
지재처는 향후 인터넷은행·지방은행 등으로 지식재산 담보대출 취급 은행을 늘리는 한편 ‘지식재산 담보대출 패스트트랙’ 신설 등을 통해 대출 소요기간을 단축할 계획이다.
또 모태펀드 특허계정 확대를 통한 지식재산 투자펀드 확대조성, 인공지능(AI) 기반 지식재산 가치평가 고도화 등도 추진한다.
정연우 지식재산처 차장은 “이재명 정부의 생산적 금융 확대 기조에 따라 지식재산 금융도 꾸준히 증가하고 있다”며 “물적 담보가 부족하거나 신용도가 낮은 중소·벤처기업이 아이디어와 지식재산만으로 필요한 자금을 조달할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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