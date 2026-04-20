포항시·포항의료원, 방문의료센터 운영 MOA 체결
경북 포항시가 고령화와 1인 가구 증가에 따른 의료·돌봄 수요 증가에 대응하기 위해 방문의료서비스 확대에 나선다.
시는 20일 시청 중회의실에서 포항의료원과 ‘포항시 방문의료센터 운영’을 위한 합의각서(MOA)를 체결했다고 밝혔다.
이날 체결식에는 장상길 포항시장 권한대행과 김신 복지국장, 포항의료원 관계자 등이 참석해 방문의료센터 운영 방향과 협력 방안을 논의했다.
이번 협약은 의료 접근성이 낮은 읍·면 지역을 중심으로 방문진료 서비스를 확대하고, 보건·복지 자원 간 연계해 의료 사각지대를 해소하기 위해 추진됐다.
양 기관은 행정복지센터와 보건소, 복지기관 등과 협력해 대상자의 건강 상태와 생활 여건을 종합적으로 반영한 맞춤형 지원을 제공할 계획이다. 특히 퇴원 이후 발생할 수 있는 돌봄 공백을 줄이고, 불필요한 입원 예방에도 나선다.
시는 이번 MOA를 계기로 행정과 공공의료기관, 지역사회가 함께 참여하는 협력 기반을 강화하고, 의료와 돌봄이 연계된 통합지원 체계를 지속적으로 확대할 방침이다.
박성민 포항의료원장은 “지역 내 의료공백 해소에 적극 참여하고, 방문의료서비스가 현장에서 실질적으로 작동할 수 있도록 협력해 나가겠다”고 말했다.
장상길 포항시장 권한대행은 “방문의료센터는 의료 접근성이 낮은 지역의 주민에게 꼭 필요한 서비스”라며 “앞으로도 지역 내 다양한 자원과 협력을 강화해 시민들이 살고 있는 곳에서 적절한 의료와 돌봄을 받을 수 있도록 하겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사