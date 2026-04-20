사람과 동물이 함께 치유…고양시 동물교감 정책 확대
치유·교육·인프라 결합…반려문화 선도 도시 도약
경기 고양시가 동물교감치유 정책을 확대하며 사람과 동물이 공존하는 반려동물 친화도시 조성에 속도를 내고 있다.
고양시는 반려인 1500만명 시대에 맞춰 동물과의 교감을 통해 정서적 안정과 건강 증진을 도모하는 동물교감치유를 중심으로 정책을 확대하고 있다고 20일 밝혔다.
교육·복지 프로그램과 생활 인프라, 반려문화 확산 정책을 연계해 시민과 반려동물이 함께하는 도시 기반을 구축한다는 방침이다.
시는 경찰서와 교육지원청 등 유관기관과 협력해 아동·청소년·어르신을 대상으로 동물교감치유 프로그램을 확대하고 있다.
청소년 대상 ‘마음 뿜뿜 펫 캠프’와 공유학교 연계 프로그램을 통해 정서 안정과 범죄 예방, 진로 탐색 효과를 동시에 추구하고 있으며, 초등학생부터 노인까지 대상별 맞춤형 교육도 병행하고 있다.
특히 반려견에게 책을 읽어주는 ‘리딩독’ 프로그램은 집중력과 자신감 향상에 도움을 주는 교육 방식으로 주목받고 있다.
이와 함께 반려동물 문화교실, 펫티켓 교육, 행동 교정, 유기·학대 방지 교육, 펫로스 심리상담 등 다양한 프로그램을 운영하며 성숙한 반려문화 조성에도 힘쓰고 있다. 비반려인을 위한 생명존중 교육과 갈등 예방 프로그램도 병행해 사회적 공감대를 넓히고 있다.
생활 속 인프라 구축도 확대되고 있다. 고양시는 반려견 놀이터와 반려동물공원 등 총 6개 공간을 운영 중이며, 추가 놀이터 조성을 통해 반려동물이 자유롭게 활동할 수 있는 환경을 확충하고 있다. 안전시설과 24시간 운영 시스템을 도입해 이용 편의와 관리 효율도 높였다.
또한 동물등록 활성화를 위해 등록비 지원과 함께 반려견 코주름을 활용한 ‘비문 등록’ 시범사업을 추진해 유실 방지와 신속한 개체 확인 체계를 강화했다. 해당 사업을 통해 다수의 반려견이 등록되는 성과도 거뒀다.
시는 매년 동물교감치유 문화제를 개최해 시민 인식 개선과 반려문화 확산에도 나서고 있다. 체험형 프로그램과 입양 캠페인 등을 통해 생명존중 메시지를 전달하고, 시민 참여를 기반으로 한 공동체 문화 형성에도 기여하고 있다.
시 관계자는 “앞으로도 동물교감치유를 지속 가능한 정책으로 정착시켜 사람과 동물이 함께 치유되고 공존하는 도시 환경을 구축해 나갈 계획”이라고 밝혔다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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