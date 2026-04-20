자녀 7명 죽인 총격범, 기도 올리고 “괜찮다” 했는데

미국 루이지애나주에서 자녀 7명 등 어린이 8명을 살해한 총기 난사범이 정신적 문제를 겪고 있었던 것으로 전해졌다. 이혼을 원하고 아내와의 관계로 스트레스를 받았다고 한다. 최근에는 자살 충동을 드러내기도 했다.
뉴욕타임스(NYT)는 19일(현지시간) 총격범 부모의 증언을 인용해 이 같이 보도했다.
이날 새벽 루이지애나주 북서부 슈리브포트에서는 총기 난사로 1~14세 아동 8명이 숨지고 여성 2명이 중상을 입었다. 숨진 어린이 중 7명은 총격범의 자녀, 중상자 중 한 명은 아내였다. 아내는 생명이 위독한 상태로 병원에 이송됐다.
슈리브포트 경찰 대변인은 용의자 31세 샤마 엘킨스가 아이들에게 ‘처형식으로’ 총격을 가했다고 전했다. 주택 3곳에 걸쳐 벌어진 이 사건은 경찰 추격 과정에서 엘킨스가 사망하면서 일단락됐다.
엘킨스가 경찰의 총격으로 사망했는지, 스스로 목숨을 끊은 것인지는 아직 확인되지 않았다고 슈리브포트 경찰 대변인은 설명했다.
경찰은 아직 범행 동기를 수사 중이다.
2주 전 부모에게 “어두운 생각” 호소가족들은 NYT 인터뷰에서 엘킨스가 최근 정신적으로 힘든 시기를 보내고 있었다고 전했다. 그는 아내와의 관계 문제로 스트레스를 받고 있었다고 한다.
엘킨스는 부활절 일요일인 지난 5일 어머니 마헬리아 엘킨스와 계부 마커스 잭슨에게 전화를 걸었다. 두 사람은 당시 아들의 목소리가 절망적이었다고 했다. 통화 중에는 아이들이 뒤에서 놀고 있는 소리가 들렸다고 한다.
당시 엘킨스는 울면서 스스로 목숨을 끊고 싶다고 말했다고 부모는 전했다. 아내가 이혼을 원하고 자신은 ‘어두운 생각에 잠겨 있다’고 말했다.
“무슨 일이 있어도 이겨낼 수 있다”는 계부에게 엘킨스는 “어떤 사람들은 자기 내면의 악마로부터 돌아오지 못한다”고 답했다고 한다.
엘킨스는 전화를 끊으며 “아이들에게 오클라호마시티에 있는 조부모가 안부를 전했다”고 말하겠다고 했다.
어머니 마헬리아는 아들이 아내와 어떤 문제를 겪고 있었는지는 정확히 알지 못한다고 NYT에 말했다.
기록에 따르면 두 사람은 2024년에 결혼했다. 엘킨스는 물류·택배회사 UPS에서 일했다. 2013년 8월부터 2020년 8월까지는 루이지애나 주 방위군에서 통신지원 및 화력지원 병과로 복무했다. 해외 파병 경험은 없고 이등병 계급으로 전역했다고 미 육군은 밝혔다.
동료 “머리 잡아뜯는 버릇 때문에 탈모”어머니 마헬리아는 아들과 매우 가까운 관계는 아니었다고 NYT에 말했다. 그는 10대 시절 크랙 코카인 중독으로 힘든 시기를 보내며 아들을 지인 베티 워커에게 맡겼고 10여 년 전 다시 관계를 회복했다고 한다.
사건 후 당국과 면담한 워커는 NYT에 엘킨스가 아내를 머리와 복부 등 여러 차례 총으로 쐈다고 전했다.
워커는 지난 주말 가족들이 함께 식사했을 때 마지막으로 엘킨스를 봤다. 당시에는 별다른 이상 징후를 느끼지 못했다고 한다.
그는 “아침에 커피를 마시려고 일어났다가 전화를 받았다”며 “내 아이들, 내 아이들이 다 떠났다”고 말했다.
엘킨스는 최소 2건의 전과가 있는 것으로 기록돼 있다. 2016년 음주운전, 2019년 불법 무기 사용 혐의다.
2019년 사건 당시 경찰 기록을 보면 엘킨스는 차량 운전자가 먼저 권총을 꺼내자 허리춤에서 9㎜ 권총을 꺼내 차량을 향해 다섯 발을 발사했다. 이 중 한 발은 아이들이 밖에서 놀고 있던 학교 근처에서 발견됐다.
과거 UPS에서 함께 근무한 윌리 바셔는 NYT 인터뷰에서 자신의 자녀들이 2024년 슈리브포트에 살 당시 엘킨스의 자녀들과 친구였다고 말했다. 그는 엘킨스가 평범하고 헌신적인 아버지처럼 보였다고 회상했다.
다만 항상 스트레스를 받는 듯한 모습이었다고 전했다. 하루 종일 머리카락을 잡아뜯는 버릇 때문에 머리에 탈모 부위가 있었다고 바셔는 말했다. 엘킨스의 어머니도 그 습관을 알고 있었다고 NYT는 덧붙였다.
‘악마’가 된 아들… “왜요, 하나님? 왜요”최근 몇 주 동안 엘킨스의 어머니와 계부는 아들에 대해 불안함을 느끼고 있었다고 한다. 엘킨스는 이달 페이스북에 “하나님, 오늘 제 마음과 감정을 지킬 수 있도록 도와달라고 기도합니다”로 시작하는 기도를 공유하기도 했다. 부모에게는 가족 사진을 보내기도 했다.
어머니는 지난 14일 문자메시지로 “다들 어떻게 지내냐”고 물었다. 엘킨스는 “모두 괜찮다”고 대답했다. 어머니는 16일 “사랑한다. 손자와 손녀들에게 할머니가 보내는 키스를 전해달라. 고맙다”고 문자를 보냈다. 여기에는 답이 없었다.
19일 낯선 사람들이 계부 잭슨의 페이스북 게시물에 엘킨스를 ‘악마’라고 부르는 댓글을 달았다. 사건이 벌어진 뒤였다. 어머니 마헬리아는 휴대전화를 꺼내 손자손녀를 포함한 어린이 8명이 숨졌다는 헤드라인을 읽었다. 그는 울며 “왜요, 하나님? 왜요”라고 말했다고 NYT는 전했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지