자녀 7명 죽인 총격범, 기도 올리고 “괜찮다” 했는데

부모 “최근 아들 목소리 절망적” NYT 인터뷰

전화로 울며 “죽고 싶다”… “아내가 이혼 원해”

총격범 “어떤 사람들은 악마로부터 못 돌아와”

지인 “지난 주말 함께 식사… 이상징후 없었다”

직장 동료 “헌신적 아버지… 다만 늘 스트레스”

19일(현지시간) 미국 루이지애나주 슈리브포트에서 열린 촛불 추모 행사에 사람들이 참여하고 있다. AFP연합뉴스

엘킨스가 경찰의 총격으로 사망했는지, 스스로 목숨을 끊은 것인지는 아직 확인되지 않았다고 슈리브포트 경찰 대변인은 설명했다.

경찰은 아직 범행 동기를 수사 중이다.

2주 전 부모에게 “어두운 생각” 호소



와의 관계 문제로 스트레스를 받고 있었다고 한다.

당시 아들의 목소리가 절망적이었다고 했다.

통화 중에는 아이들이 뒤에서 놀고 있는 소리가 들렸다고 한다.

아내가 이혼을 원하고 자신은 ‘어두운 생각에 잠겨 있다’고 말했다.

19일(현지시간) 미국 루이지애나주 슈리브포트 총기 난사 사건 현장 중 한 곳에서 한 남성이 문에 묻은 혈흔을 씻어내고 있다. 로이터연합뉴스

2013년 8월부터 2020년 8월까지는 루이지애나 주 방위군에서 통신지원 및 화력지원 병과로 복무했다. 해외 파병 경험은 없고 이등병 계급으로 전역했다고 미 육군은 밝혔다.

동료 “머리 잡아뜯는 버릇 때문에 탈모”



19일(현지시간) 미국 루이지애나주 슈리브포트에서 총격범의 가족이자 피해자들의 가족인 이들이 모여 애도하고 있다. AFP연합뉴스

하루 종일 머리카락을 잡아뜯는 버릇 때문에 머리에 탈모 부위가 있었다고 바셔는 말했다. 엘킨스의 어머니도 그 습관을 알고 있었다고 NYT는 덧붙였다.

‘악마’가 된 아들… “왜요, 하나님? 왜요”



“사랑한다. 손자와 손녀들에게 할머니가 보내는 키스를 전해달라. 고맙다”고 문자를 보냈다. 여기에는 답이 없었다.

휴대전화를 꺼내 손자손녀를 포함한 어린이 8명이 숨졌다는 헤드라인을 읽었다.

그는 울며 “왜요, 하나님? 왜요”라고 말했다고 NYT는 전했다.