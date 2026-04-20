한은 수장 공석 피했다… 신현송 후보자 청문보고서 채택
여야가 20일 진통 끝에 신현송 한국은행 총재 후보자에 대한 검증 절차를 마무리지었다. 같은 날 이창용 현 총재가 임기를 마치는 상황에서 중앙은행 수장 자리가 공석으로 남는 사태를 가까스로 피하게 됐다.
국회 재정경제기획위원회는 이날 오후 전체회의에서 신 후보자에 대한 인사청문경과보고서를 여야 합의로 채택했다. 청문회가 열린 지난 15일 이후 닷새 만이다.
여야는 앞서 청문회에서 신 후보자의 가족 국적, 외화 자산 등 문제를 두고 맞붙었다. 청문회 당일에는 야당이 요구한 자료가 제출되지 않으면서 보고서 채택이 불발됐다. 재경위원들은 이틀 뒤인 17일에도 보고서 채택을 논의했으나 이견을 좁히지 못했다.
재경위는 최종적으로 엄중한 대내외 경제 상황을 고려해 한은 총재직을 비워둘 수 없다는 판단 하에 보고서 채택을 결정했다. 이 총재의 임기는 이날을 끝으로 종료된다.
국민의힘 소속인 임이자 재경위원장은 “한국은행 총재라는 직위에 공백이 있어서는 안 된다는 점은 많은 위원들이 공감하는 부분”이라며 “(신 후보자의) 사과는 취임하고 현안을 보고받을 때 위원회 차원에서 요구하겠다”고 말했다. 신 후보자 딸의 여권 불법 재발급 의혹에 대해서는 보고서에 병기하겠다고도 했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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