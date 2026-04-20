“5·18 정신 헌법 전문에 담아야”…광주시, 개헌안 의결 촉구

광주시 5·18 정신계승위 촉구

오는 28일 국회서 결의대회도

“남은 것은 정치권의 결단 뿐”

광주시 5·18 정신계승위원회 강기정 위원장을 비롯한 위원들이 20일 오후 광주시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 개헌안 의결을 22대 국회에 촉구하고 있다. 광주광역시 제공

광주광역시 5·18민주화운동정신계승위원회가 5·18 정신의 대한민국 헌법 전문 수록을 제22대 국회에 공식 촉구하고 나섰다.



광주시 5·18 정신계승위원회는 20일 광주시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “1980년 5월 시민들이 총칼에 맞서 지켜낸 것은 인간 존엄이라는 보편적 가치와 민주주의를 향한 인류 공통의 열망이었다”며 “5·18정신을 국가 최상위 규범인 헌법 전문에 새기는 것은 대한민국이 진정한 평화와 민주주의의 선도 국가로 도약하는 길”이라고 밝혔다.



5·18 정신계승위는 5·18 관련 심의 자문 기관으로, 광주시와 5·18 관련 단체·시민사회단체·학계·종교계 등 총 30명의 위원으로 구성됐다. 위원장은 강기정 광주시장이 맡고 있다.



이들은 “전쟁범죄와 권위주의 회귀라는 거대한 위협 앞에 직면한 국제사회에서 5·18의 ‘대동 세상’은 세계가 함께 구현해야 할 평화 공존의 모델”이라며 “국경을 넘어 세계 시민에게 용기와 희망을 주는 민주주의의 자양분”이라고 강조했다.



이어 “5·18 정신의 헌법 전문 수록은 더 이상 미룰 수 없는 시대적 과업이며, 주권자인 국민이 국회에 부여한 피할 수 없는 책무”라며 “5·18 정신을 국가 최상위 규범인 헌법 전문에 새기는 것은, 대한민국이 진정한 평화와 민주주의의 선도 국가로 도약하는 길이다. 국회는 정파적 이해관계를 초월해 즉각 개헌안을 의결하라”고 강조했다.



강기정 위원장도 “대한민국 헌법은 3·1운동과 4·19혁명을 넘어 부마항쟁과 5·18민주화운동으로 한걸음 더 나아가야 한다”며 “국민적 합의는 오래 전에 끝났고 이제 남은 것은 정치권의 결단이다. 국민의힘은 내란 세력과 절연하는 모습을 보여줄 기회이고 민주당은 40년 광주의 숙원을 풀어내는 뒷심을 발휘해 달라”고 밝혔다.



끝으로 “우리 앞에 어렵게 무르익은 개헌의 기회가 놓여 있다”며 “또다시 허망하게 날려서는 안 된다. 한달 후에 있을 제46주년 5·18기념식에서는 5·18정신 헌법 전문 수록의 기쁜 소식을 나눌 수 있기를 바란다”고 강조했다.



광주시는 오는 28일 국회 본관 앞에서 5·18정신헌법전문수록국민추진위원회, 부마민주항쟁헌법전문수록범시민추진위원회 등과 함께 ‘5·18정신 헌법 전문 수록 개헌 촉구 국민결의대회’를 열고 정치권의 초당적 찬성과 국회 최종 가결 등을 요구해나갈 방침이다.



앞서 지난 3일 국민의힘을 제외한 여야 6개 정당은 5·18민주화운동과 부마민주항쟁 정신 계승의 헌법 전문 수록 등을 골자로 한 헌법 개정안을 공동 발의해 국회에 제출했다. 반면, 국민의힘은 개헌안에 대한 충분한 여론 수렴이 되지 않았다며, 반대 입장을 고수하고 있다. 6·3 지방선거 때 개헌안 국민투표를 실시하려면 오는 5월 10일까지 국회 본회의를 통과해야 한다.



광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 광주광역시 5·18민주화운동정신계승위원회가 5·18 정신의 대한민국 헌법 전문 수록을 제22대 국회에 공식 촉구하고 나섰다.광주시 5·18 정신계승위원회는 20일 광주시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “1980년 5월 시민들이 총칼에 맞서 지켜낸 것은 인간 존엄이라는 보편적 가치와 민주주의를 향한 인류 공통의 열망이었다”며 “5·18정신을 국가 최상위 규범인 헌법 전문에 새기는 것은 대한민국이 진정한 평화와 민주주의의 선도 국가로 도약하는 길”이라고 밝혔다.5·18 정신계승위는 5·18 관련 심의 자문 기관으로, 광주시와 5·18 관련 단체·시민사회단체·학계·종교계 등 총 30명의 위원으로 구성됐다. 위원장은 강기정 광주시장이 맡고 있다.이들은 “전쟁범죄와 권위주의 회귀라는 거대한 위협 앞에 직면한 국제사회에서 5·18의 ‘대동 세상’은 세계가 함께 구현해야 할 평화 공존의 모델”이라며 “국경을 넘어 세계 시민에게 용기와 희망을 주는 민주주의의 자양분”이라고 강조했다.이어 “5·18 정신의 헌법 전문 수록은 더 이상 미룰 수 없는 시대적 과업이며, 주권자인 국민이 국회에 부여한 피할 수 없는 책무”라며 “5·18 정신을 국가 최상위 규범인 헌법 전문에 새기는 것은, 대한민국이 진정한 평화와 민주주의의 선도 국가로 도약하는 길이다. 국회는 정파적 이해관계를 초월해 즉각 개헌안을 의결하라”고 강조했다.강기정 위원장도 “대한민국 헌법은 3·1운동과 4·19혁명을 넘어 부마항쟁과 5·18민주화운동으로 한걸음 더 나아가야 한다”며 “국민적 합의는 오래 전에 끝났고 이제 남은 것은 정치권의 결단이다. 국민의힘은 내란 세력과 절연하는 모습을 보여줄 기회이고 민주당은 40년 광주의 숙원을 풀어내는 뒷심을 발휘해 달라”고 밝혔다.끝으로 “우리 앞에 어렵게 무르익은 개헌의 기회가 놓여 있다”며 “또다시 허망하게 날려서는 안 된다. 한달 후에 있을 제46주년 5·18기념식에서는 5·18정신 헌법 전문 수록의 기쁜 소식을 나눌 수 있기를 바란다”고 강조했다.광주시는 오는 28일 국회 본관 앞에서 5·18정신헌법전문수록국민추진위원회, 부마민주항쟁헌법전문수록범시민추진위원회 등과 함께 ‘5·18정신 헌법 전문 수록 개헌 촉구 국민결의대회’를 열고 정치권의 초당적 찬성과 국회 최종 가결 등을 요구해나갈 방침이다.앞서 지난 3일 국민의힘을 제외한 여야 6개 정당은 5·18민주화운동과 부마민주항쟁 정신 계승의 헌법 전문 수록 등을 골자로 한 헌법 개정안을 공동 발의해 국회에 제출했다. 반면, 국민의힘은 개헌안에 대한 충분한 여론 수렴이 되지 않았다며, 반대 입장을 고수하고 있다. 6·3 지방선거 때 개헌안 국민투표를 실시하려면 오는 5월 10일까지 국회 본회의를 통과해야 한다.광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지