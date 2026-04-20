보령시, 전력·통신 사용량 분석해 고속사 예방한다
충남 보령시는 고독사 예방을 위해 비대면 안부살핌 서비스를 거부해온 대상에 대해서도 서비스 시행을 검토 중이라고 20일 밝혔다.
시는 고독·고립 위험 시민을 대상으로 전력·통신 데이터 사용량의 변화를 분석해 이상 징후를 포착하는 비대면 안부살핌 서비스를 시행하고 있다.
그동안 사생활 침해 우려 등의 이유로 서비스를 받지 않은 가구에 대해서도 서비스 시행을 검토하고 있다.
시는 2023년부터 AI 반려로봇을 활용한 안부살핌 서비스를 지원하고 있다. 로봇이 음성인식을 통해 위급 상황을 감지하면 담당 복지공무원에게 전달하는 방식이다.
지정된 시각에 자동으로 전화를 걸어 건강 상태, 식사, 수면 등을 확인하는 AI 안부전화 서비스도 운영 중이다.
시 관계자는 “고독과 고립은 개인의 문제가 아니라 사회가 함께 해결해야 할 과제”라며 “주변에 도움이 필요한 이웃이 있다면 시에 알려달라”고 말했다.
보령=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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