‘핵시설 발언 논란’ 정동영의 해명, “정보 유출로 몰아 유감”

정동영 통일부 장관이 20일 서울 광화문 정부서울청사 집무실로 향하며 기자들의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

미국의 정보 공유가 일부 제한된 것과 관련, “

북핵문제의 심각성을 설명하기 위해 정책을 설명한 것인데 이를 정보 유출로 모는 것은 대단히 유감스럽다”고 20일 밝혔다.

정 장관은 그동안 국내 언론보도 등에서 구성이 핵시설 소재지로 지목된 사실을 거론하면서 “이는 공개된 정보”라고 거듭 강조했다. “

모든 것을 국익을 중심으로 판단해 주셨으면 한다”고 당부하기도 했다.

중동 전쟁으로 안보 환경이 엄중한 가운데 한·미 관계 위기설을 퍼뜨리는 일각의 행태가 걱정스럽다”고 우려했다. 이어

미국의 정보공유 제한이 “과거에도 간헐적으로 있었다”며 “한·미 간에 원만한 소통을 통해 잘 해결되기를 기대한다”고 말했다.

국회에서 열린 최고위원회의에서 “정동영

장관의 무책임한 언동과 침묵으로 우리 안보에 가장 중요한 핵심 자산인 미국의 대북 정보 공유가 제한된 상황”이라고 지적했으며, 송언석 원내대표는 이와 관련 “

정동영 리스크가 초래한 역대급 외교·안보 대참사”라고 비판했다.