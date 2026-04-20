[속보] 진주 집회 사망사고 이어 차량 돌진…경찰 부상·2명 체포
조합원 진입 시도 차단
경찰 병력 투입…통제 강화
진주 물류센터 집회 현장에서 차량 충돌로 3명의 사상자가 발생한 데 이어 노조 차량이 경찰 바리케이드를 들이받고 진입을 시도하면서 경찰 부상자까지 발생하는 등 현장 긴장이 격화되고 있다.
20일 경남경찰청 등에 따르면 이날 오후 1시33분쯤 경남 진주시 정촌면 예하리 물류센터 인근에서 화물연대 조합원 집회 차량이 BGF리테일 정문 앞에 설치된 경찰 바리케이드로 돌진한 것으로 전해졌다. 이 과정에서 20대 경찰 기동대원이 머리에 타박상을 입는 등 경상을 입었다.
앞서 이날 오전 10시32분쯤 같은 장소 인근 집회 현장에서는 2.5t 화물차가 참가자들과 충돌해 1명이 심정지 상태에 빠지고 2명이 다치는 사고가 발생했다.
이후 현장에서는 조합원들이 건물 진입을 시도하는 과정에서 경찰과 몸싸움이 벌어지는 등 대치가 이어지고 있다.
화물연대는 사고 이후 조합원 총집결을 예고하기도 했다.
화물연대 측은 “사측이 경찰 뒤에 숨어 대화를 회피하고 있다”며 강제 진입을 시도했다고 주장했다.
경찰은 차량을 몰고 돌진한 조합원 2명을 공무집행방해 혐의로 체포하고, 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.
소방 당국도 만일의 상황에 대비해 대응 태세를 유지하고 있다.
윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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