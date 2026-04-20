이란 “우리 원유 압박 풀어야 전 세계 연료값 안정”
제1부통령 엑스 게시물서 주장
“호르무즈 안전은 공짜 아냐”
“트럼프 정책, 망상·모순 범벅”
이란이 이란산 원유 수출에 대한 경제·군사적 압박이 끝나야만 전 세계 연료 가격이 안정될 수 있다고 주장했다.
모하마드 레자 아레프 이란 제1부통령은 20일(현지시간) 엑스(X)에 올린 글에서 “호르무즈 해협의 안전은 공짜가 아니다”라며 “이란의 원유 수출을 제한하면서 다른 나라들이 아무 대가 없이 안전을 누리기를 기대할 수는 없다”고 경고했다.
아레프 부통령은 “선택은 분명하다”며 “‘모두를 위한 자유로운 원유 시장이냐, 아니면 모두에게 상당한 비용이 따르는 위험이냐’다”라고 덧붙였다.
그는 “전 세계 연료 가격의 안정은 이란과 그 동맹에 대한 경제적·군사적 압박이 확실하고 지속적으로 끝나는 데 달렸다”고 압박했다.
지난 18일 개인 계정에 페르시아어로 올린 게시물에서는 “트럼프의 정책은 망상과 모순된 수사의 혼합”이라며 “그의 트윗은 아무런 가치도 없다”고 말했다. 그는 트럼프의 발언을 ‘헛소리’라고 폄하했다.
그는 “우리의 대응은 말이 아니라 ‘전장의 영광’에 있다”며 “이른바 해상 봉쇄를 돌파하고 바로 이 기간에 원유 수출을 세 배로 늘린 것은 이란의 결정적 승리를 보여주는 신호”라고 주장했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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