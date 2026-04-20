국제대학스포츠연맹 ‘2027 충청 U대회’ 북한 참가 추진
국제대학스포츠연맹(FISU) 회장단이 내년 충청권에서 개최되는 ‘2027 충청 유니버시아드대회’에 북한 선수단의 참가를 추진하겠다는 계획을 내놨다.
FISU와 2027충청유니버시아드대회조직위원회는 20일 세종시청에서 공동 기자회견을 열고 대회 준비 상황에 대해 설명했다.
레온즈 에더 FISU 회장은 “2003 대구 유니버시아드 대회의 스포츠 외 가장 큰 업적은 남북팀이 하나의 팀으로 같이 입장을 했다는 것”이라며 “남북한 대표단이 함께 입장하는 모습은 전 세계적으로도 굉장히 깊은 인상을 남겼다”고 강조했다.
그는 최근 남북을 넘어 전 세계적으로 갈등이 심각한 상황인 만큼, 내년 충청 U대회를 통해 지난 대회에서 남북한이 보여준 좋은 모습을 다시 그려내겠다는 각오를 내비쳤다.
레온즈 에더 회장은 “이 목표가 달성된다면 전 세계적으로도 굉장히 좋은 신호가 될 것”이라며 “스포츠, 특히 대학 스포츠가 모든 사람을 사람을 통합하고 아우를 수 있다는 점을 보여줄 수 있을 것이다”라고 했다.
그러면서 “북한의 대회 참가를 위해 정부나 기관 차원의 공식·비공식 채널을 모두 아우르겠다. 다만 조금 민감한 이슈이기에 신중하게 임해야 한다”며 “북한은 165개 FISU 회원국 가운데 하나다. 필요한 방법들을 동원해 단계별로 실수 없이 논의를 진행하겠다”고 덧붙였다.
정부 역시 북한의 참가에 대해 긍정적 반응을 보이는 것으로 알려졌다.
이창섭 조직위 부위원장은 “지금까진 구체적으로 실행하고 있지 않지만, 지난 16일 문화체육관광부 장관을 만났을 당시 문체부 측에서도 북한의 참가를 적극적으로 요청했다”며 “평양에 갈 기회가 있으면 현지에 가서라도 참가 요청을 하면 좋겠다고 말했다”고 덧붙였다.
2027 충청 유니버시아드대회는 2027년 8월 1일~12일 대전 세종 충북 충남 등 충청권 4개 시·도에서 개최되는 국제 대학 스포츠 종합대회다. 전 세계 150여개국 1만5000여명이 참가할 예정이다.
세종=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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