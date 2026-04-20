국제대학스포츠연맹 ‘2027 충청 U대회’ 북한 참가 추진

국제대학스포츠연맹(FISU) 회장단과 2027충청유니버시아드대회조직위원회가 20일 세종시청에서 공동 기자회견을 진행하고 있다. 2027 충청 유니버시아드대회 조직위원회 제공

남북한 대표단이 함께 입장하는 모습은 전 세계적으로도 굉장히 깊은 인상을 남겼다”고 강조했다.

목표가 달성된다면 전 세계적으로도 굉장히 좋은 신호가 될 것”이라며 “

스포츠, 특히 대학 스포츠가 모든 사람을 사람을 통합하고 아우를 수 있다는 점을 보여줄 수 있을 것이다”라고 했다.

모두 아우르겠다.

신중하게 임해야 한다”며 “

북한은 165개 FISU 회원국 가운데 하나다.

필요한 방법들을 동원해 단계별로 실수 없이 논의를 진행하겠다”고 덧붙였다.

정부 역시 북한의 참가에 대해 긍정적 반응을 보이는 것으로 알려졌다.

구체적으로 실행하고 있지 않지만, 지난 16일 문화체육관광부 장관을 만났을 당시 문체부 측에서도 북한의 참가를 적극적으로 요청했다”며 “

평양에 갈 기회가 있으면 현지에 가서라도 참가 요청을 하면 좋겠다고 말했다”고 덧붙였다.

2027 충청 유니버시아드대회는 2027년 8월 1일~12일 대전 세종 충북 충남 등 충청권 4개 시·도에서 개최되는 국제 대학 스포츠 종합대회다. 전 세계 150여개국 1만5000여명이 참가할 예정이다.