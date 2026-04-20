현대차, 신형 그랜저 출시 임박… 얼리 패스 이벤트 진행
현대자동차가 신형 ‘더 뉴 그랜저’ 출시를 앞두고 얼리 패스(EARLY PASS) 이벤트를 실시한다. 이벤트에 등록한 고객은 신형 그랜저의 주요 상품 정보, 공식 론칭 일정, 전시 및 시승차 정보 등을 가장 먼저 확인할 수 있다. 다음달 13일까지 진행한다. 현대차 공식 홈페이지에서 신청하면 된다. 이벤트 참여 고객을 대상으로 다양한 혜택도 마련했다. 8월 안에 출고한 고객은 추첨을 통해 보스 사운드링크 홈 블루투스 스피커(50명), 주유상품권 5만원권(100명)을 증정할 예정이다. 그랜저는 1986년 출시한 이후 누적 판매량 200만대를 돌파한 핵심 모델이다. 현대차 관계자는 “얼리 패스 이벤트를 통해 고객이 더 뉴 그랜저의 변화와 가치를 가장 빠르게 접할 수 있도록 했다”며 “신차 출시 전부터 고객과의 소통을 강화해 신뢰도 높은 브랜드 경험을 제공할 것”이라고 말했다.
이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr
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