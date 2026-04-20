천안시, ‘빵빵데이’ 빵지순례단 모집…5만원 이용권 제공
충남 천안시는 다음 달 4일까지 ‘천안 빵지순례 빵빵데이’에 참여할 순례단을 모집한다고 20일 밝혔다.
모집 인원은 천안시민 225팀과 관외 거주자 225팀 등 총 450팀(1400여 명) 규모다. 누리소통망(SNS)을 운영하는 만 18세 이상 팀장을 포함해 가족, 친구 등 2∼4명으로 팀을 구성하면 누구나 신청할 수 있다.
선정된 팀에는 총 5만원 상당의 빵지순례권을 지급한다. 순례단은 6월 13∼14일 빵빵데이 행사장에서 지정된 빵집 2곳을 방문해 이용권을 사용하고, 개인 SNS에 방문 후기를 게시해야 한다.
또 지역 관광 활성화를 위해 천안 8경, 전통시장, 유량음식문화거리, 천안 맛집 중 1곳 이상을 방문해 후기를 공유하는 추가 미션도 진행한다.
행사 기간 참여 제과업소를 방문하는 일반 시민에게는 제품 구매 시 10% 이상 할인 혜택을 제공한다. 천안산 우유와 흥타령쌀 증정 이벤트 등 다채로운 부대행사도 마련했다.
참가 신청은 천안 빵빵데이 누리집에서 할 수 있다. 선정 결과는 다음 달 8일 발표된다.
김석필 천안시장 권한대행은 “이번 축제가 빵과 문화, 관광이 어우러져 지역 경제에 활력을 불어넣는 계기가 되길 바란다”고 말했다.
천안=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사