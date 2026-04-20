오후부터 ‘고농도 황사’ 공습…내일 전국 ‘매우나쁨’
20일 오후부터 21일까지 전국에 고농도 황사가 유입되며 공기질이 급격히 악화되겠다. 북서풍을 타고 유입된 황사의 영향으로 미세먼지 농도는 빠르게 ‘나쁨’ 수준으로 올라서고, 21일에는 전국 대부분 지역에서 ‘매우 나쁨’ 단계에 이를 것으로 보인다.
국립환경과학원에 따르면 20일 정오 이후 몽골 남부와 중국 북부에서 발생한 황사가 서해를 거쳐 국내로 유입될 것으로 관측됐다.
이에 따라 이날 오후에는 수도권과 충청, 호남 등 서쪽 지역을 중심으로 미세먼지(PM10)가 ‘나쁨’ 수준을 보일 것으로 예상된다. 황사는 점차 전국으로 확산돼 21일에는 대부분 지역에서 미세먼지 농도가 150㎍/㎥를 넘는 ‘매우 나쁨’ 단계까지 치솟을 가능성이 크다.
‘매우 나쁨’은 예보등급 중 가장 높은 수준이다. 호흡기나 심혈관 질환이 있는 사람, 어린이와 노약자 등은 외출을 자제하고 실내 활동을 권고받는 단계다. 일반인 역시 장시간 야외 활동을 피하는 것이 바람직하다.
이번 황사는 북서풍의 영향으로 발생했다. 한반도 북쪽에 있는 저기압과 남서쪽의 고기압 사이에서 형성된 기류 통로를 따라, 대륙에서 발생한 황사가 남동쪽으로 이동해 국내로 유입되는 구조다.
19일까지 이어지던 따뜻한 남동풍이 물러나고 20일부터 찬 북서풍이 불면서 기온도 함께 떨어질 전망이다. 21일 아침 최저기온은 영상 2~11도로 떨어지며 일부 지역에는 한파주의보가 발효됐다. 강원 남부 산지와 충남, 전북 일부 지역이 대상이다.
한편 절기상 곡우인 20일에는 전국 대부분 지역에 5㎜ 안팎의 비가 내리고, 22일에는 제주 지역을 중심으로 5~20㎜의 강수가 이어질 전망이다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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