[속보] 진주 물류센터 집회서 3명 사상…화물연대 총집결 예고

화물차 충돌…1명 심정지·2명 부상

물류 출차 막는 과정서 사고 추정

집회 5월 11일까지 진행 예정

20일 오전 10시 32분쯤 경남 진주시 정촌면 예하리 한 집회 현장에서 2.5t 화물차가 집회 참가자와 추돌하는 사고가 발생했다. 연합뉴스

진주 물류센터 집회 현장에서 차량 사고로 3명의 사상자가 발생한 가운데 화물연대가 조합원 총집결을 예고하며 대응에 나섰다.



20일 오전 10시32분쯤 경남 진주시 정촌면 예하리 한 물류센터 인근 집회 현장에서 2.5t 화물차가 집회 참가자들과 충돌했다.



이 사고로 1명이 심정지 상태에 빠졌고 1명이 중상, 1명이 경상을 입은 것으로 확인됐다.



20일 오전 10시 32분쯤 경남 진주시 정촌면 예하리 한 집회 현장에서 2.5t 화물차가 집회 참가자와 추돌하는 사고가 발생했다. 연합뉴스

경찰과 소방은 물류 차량 출차를 막는 과정에서 화물차와 집회 참가자들이 충돌하며 사고가 발생한 것으로 보고 정확한 경위를 조사 중이다.



사고가 발생한 집회는 화물연대 경남본부가 BGF리테일에 공동교섭을 요구하며 지난 16일부터 진행해왔다. 집회는 다음 달 11일까지 이어질 예정이었다.



화물연대는 사고 직후 조합원 총집결을 예고하며 대응 수위를 높이고 있는 것으로 전해졌다.



경찰 관계자는 “현재 정확한 사실관계를 확인하고 있다”고 말했다.



윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



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