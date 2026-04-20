이창용 “서학개미 발언 잘못 아냐…퇴임 후 경제평론 할 것”
4년 간의 임기를 마치고 20일 퇴임한 이창용 한국은행 총재가 당분간 경제 평론과 자문 활동을 이어가겠다는 뜻을 밝혔다. 역대 한은 총재들이 퇴임 후 공개 발언을 자제해온 것과 비교하면 다소 이례적인 행보다.
이 총재는 이날 서울 중구 한국은행에서 열린 이임식 직후 기자들과 만나 “당분간 국내에 머물며 경제 평론과 자문을 할 계획”이라고 말했다.
그는 “명확하게 이야기하는 것이 제 스타일”이라며 “오해가 있으면 데이터로 설명하고, 생각이 다르면 분명히 밝히는 게 맞다고 본다”고 강조했다.
개인 유튜브 채널 개설 가능성에 대해서는 “농담으로 한 말을 진담처럼 쓴 것”이라며 선을 그었다. 그러면서 “어떤 매체를 통해 메시지를 낼지는 앞으로 전달하려는 내용에 따라 정할 문제”라고 했다.
이 총재는 4년 임기에 대한 자평도 내놨다. 이 총재는 “성적을 매기기보다는 제 능력과 한계 안에서 나라 전체를 생각하며 정책을 폈다는 점에 의미를 두고 싶다”며 “평가는 시간이 지나면서 자연스럽게 이뤄질 것”이라고 말했다.
가장 기억에 남는 순간으로는 비상계엄 직후 해외 투자자와 국제기구를 상대로 한국 경제를 설명했던 때를 꼽았다. 그는 “당시 해외에서 문의가 많이 왔고, 한국은 정치와 경제 시스템이 분리돼 작동한다는 점을 설명하는 데 집중했다”고 회상했다.
반면 가장 힘들었던 시기로는 2024년 금리 인하 실기론이 불거졌던 때를 언급했다. 그는 “당시에는 왜 금리를 빨리 내리지 않느냐는 비판이 컸고, 지금은 오히려 금리를 너무 낮춰 환율과 부동산을 자극했다는 말이 나온다”며 “양쪽 비판을 모두 받는 걸 보면 결과적으로 중간지점을 찾으려 했던 것”이라고 해명했다.
이 총재는 지난해 논란이 됐던 서학개미 발언과 관련해선 “잘못이라고 생각하진 않지만, 지금 말하라고 하면 서학개미라는 용어 대신 내국인 투자가 늘어서 환율이 영향받는다고 했을 것 같다”면서 “그래도 덕분에 국민연금 해외 투자 같은 것이 공론화되어서 바뀌었으니 다행이라고 생각한다”고 말했다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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