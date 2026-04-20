국가문화유산 ‘대구 달성’ 토성 아니었다…1500년 베일 벗어

국가지정 문화유산 사적인 ‘대구 달성’ 모습. 대구시 제공

그동안 달성은 토성으로 알려져 있었지만 이번 조사 결과 토석혼축(흙과 돌 섞어 사용)과 석축 기법을 적절하게 혼용해 축성한 성곽임이 드러났다.

뛰어난 선진 토목기술도 확인할 수 있었다.

대규모 인력이 동원돼 작업 그룹별로 분담이 이뤄졌음을 보여주는 구획축조방식이 확인됐다.

이동 편의성을

높이고 돌과 흙의 결합력을 높이기 위해 대량의 토낭(풀

로 만든 흙주머니)을 사용한 것도 확인됐다.

대구시는 달성 복원사업을 통해 역사적 정체성을 되찾아 달성을

지역 랜드마크로 재탄생시킬 방침이다. 달성공원은 새로 조성되는 대구대공원(수성구)으로 2028년쯤

이전될 예정이다.