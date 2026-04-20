국가문화유산 ‘대구 달성’ 토성 아니었다…1500년 베일 벗어
국가지정 문화유산 사적인 ‘대구 달성’(중구)이 1500여년 동안 가려져 있던 베일을 벗었다. 대구시는 달성을 대상으로 이뤄진 최초 정식 학술발굴조사 결과를 일반에 공개했다.
대구시는 20일 발굴 현장인 달성 남측 성벽(달성공원)에서 ‘발굴조사 현장공개 설명회’를 개최했다. 국가유산청의 지원을 받은 대동문화유산연구원이 지난해 5월부터 달성 남측 성벽 구간을 조사 중이다.
삼국사기에 따르면 대구 달성은 첨해이사금 15년(261)에 축조된 것으로 기록돼 있다. 축조 당시의 원형을 그대로 유지한 희소성이 매우 높은 고대 성곽으로 경주 월성과 비견될 만큼 삼국시대 대구지역 세력의 위상을 보여주는 중요한 유적으로 꼽힌다. 고대 신라가 대구지역 일대를 다스리기 위해 지은 치소성(한 지역을 다스리는 치소지를 보호하는 성곽)인 것으로 추정된다.
조사에서 확인된 성벽 규모는 하부 너비 35m, 외벽 높이 17m, 내벽 높이 9m 내외로 대규모 방어 성벽으로서의 면모를 잘 보여준다. 축성 시기는 성벽 기저부에서 출토된 토기 조각과 성곽 축성기법 등을 고려할 때 5세기 중엽을 전후한 시점으로 판단된다.
그동안 달성은 토성으로 알려져 있었지만 이번 조사 결과 토석혼축(흙과 돌 섞어 사용)과 석축 기법을 적절하게 혼용해 축성한 성곽임이 드러났다. 뛰어난 선진 토목기술도 확인할 수 있었다. 밀림을 방지하고 하중을 분산시키는 공법을 적용한 흔적과 대규모 인력이 동원돼 작업 그룹별로 분담이 이뤄졌음을 보여주는 구획축조방식이 확인됐다. 이동 편의성을 높이고 돌과 흙의 결합력을 높이기 위해 대량의 토낭(풀로 만든 흙주머니)을 사용한 것도 확인됐다.
대구시는 지난해 남측 성벽 발굴조사 착수에 이어 올해 북측 성벽 조사도 시작했다. 내년에는 성 내부 발굴조사도 추진할 계획이다. 달성보다 성터 내부에 위치한 달성공원(동물원·위락시설)이 대구시민들에게 더 유명하다. 대구시는 달성 복원사업을 통해 역사적 정체성을 되찾아 달성을 지역 랜드마크로 재탄생시킬 방침이다. 달성공원은 새로 조성되는 대구대공원(수성구)으로 2028년쯤 이전될 예정이다.
황보란 대구시 문화체육관광국장은 “이번 발굴조사는 대구 달성의 축성 시기와 구조를 고고학적으로 규명한 의미 있는 성과”라고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사