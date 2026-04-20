“호르무즈 빠져나온 유조선 다음 달 국내 입항 예정”
호르무즈 해협을 통과한 100만배럴급 유조선 한 척이 다음 달 국내에 입항할 예정이다.
20일(현지시간) 로이터통신에 따르면 몰타 선적 유조선 ‘오데사’(Odessa)호가 7일 전 호르무즈 해협을 통과해 한국으로 향하고 있다.
이 선박은 100만배럴의 원유를 실을 수 있는 수에즈막스급 유조선으로 다음 달 8일 충남 서산의 대산항에 입항할 예정이다.
오데사호는 한국 정유사인 현대오일뱅크의 정유 시설에 원유를 하역하기 위해 이동 중인 것으로 알려졌다.
런던증권거래소그룹(LSEG)과 선박 추적 데이터 업체 케이플러(Kpler)에 따르면 이 유조선은 자동식별장치(AIS)를 끄고 항해하다가 17일 아랍에미리트(UAE) 푸자이라항 근처에서 다시 포착된 것으로 알려졌다.
앞서 이란은 지난 2월 28일 미국과 이스라엘의 공격으로 전쟁이 발발하자 보복 차원에서 전 세계 에너지 수송량의 20%가 지나는 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄했다.
이후 지난 17일 재개방을 발표했다가 하루 만에 재봉쇄했다.
미국은 이란의 호르무즈 해협 봉쇄에 맞서 역봉쇄를 이어가고 있다.
이란 항구를 출발지나 목적지로 하는 선박들의 통행을 차단함으로써 이란의 ‘석유 자금줄’을 죄겠다는 의도다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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