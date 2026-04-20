중동발 ‘자재 쇼크’…전북, 건설현장 비상 대응

아스팔트·레미콘 가격 최대 2배 급등…공사비 지수 ‘역대 최고’

공사비 현실화·세제 지원 등 전방위 대응

전북특별자치도청사 전경

중동 정세 불안 여파로 건설 원자재 가격이 폭등하며 지역 건설업계에 비상이 걸렸다. 전북특별자치도는 도내 14개 시·군과 합동 대응체계를 가동하고 공사비 현실화와 세제 지원 등 현장 보호를 위한 긴급 대책 마련에 나섰다.