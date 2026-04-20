중동발 ‘자재 쇼크’…전북, 건설현장 비상 대응
아스팔트·레미콘 가격 최대 2배 급등…공사비 지수 ‘역대 최고’
공사비 현실화·세제 지원 등 전방위 대응
중동 정세 불안 여파로 건설 원자재 가격이 폭등하며 지역 건설업계에 비상이 걸렸다. 전북특별자치도는 도내 14개 시·군과 합동 대응체계를 가동하고 공사비 현실화와 세제 지원 등 현장 보호를 위한 긴급 대책 마련에 나섰다.
전북도는 20일 도청에서 ‘비상경제TF 영상회의’를 열고 중동 상황에 따른 지역 경제 영향과 현장 대응 방안을 점검했다. 이날 회의에서는 고유가에 따른 자재 가격 상승 실태를 공유하고 건설업계의 고사 위기를 막기 위한 지원책이 논의됐다.
현재 지역 건설 현장은 석유화학 제품을 원료로 하는 핵심 자재 가격이 급등하며 원가 압박을 받고 있다. 도에 따르면 아스팔트 가격은 지난해 12월 ㎏당 680원에서 이달 기준 1240원으로 82.3% 올랐고, 레미콘 혼화재 원료인 나프타는 1t당 72만7000원에서 151만6000원으로 109%가 치솟았다.
한국건설기술연구원이 발표한 공사비 지수 역시 역대 최고치인 133.69를 기록하는 등 현장의 원가 압박은 한계치에 도달했다는 분석이다.
이에 전북도는 시·군에 실질적인 업체 보호를 위한 4대 협조 사항을 긴급 전달했다. 우선 계약 체결 후 90일이 지났거나 자재 가격이 5% 이상 변동된 경우 물가변동(ES)분을 공사비에 신속히 반영하도록 했다. 또한 원자재 수급 차질로 공사가 지연될 경우 계약 기간을 연장하고 지연배상금을 면제해 업체 부담을 덜어주기로 했다.
아울러 안전과 직결된 긴급공사는 자재를 우선 배정하고, 피해 건설업체를 대상으로 법인지방소득세 납부 유예 등 지방세 지원을 병행할 방침이다.
자재 수급의 핵심인 아스콘 단가 안정화를 위한 조치도 추진된다. 도는 조달청 및 아스콘공업협동조합과 협의해 원가 상승분을 반영한 신규 단가를 5월 중 적용하고, 이를 4월 납품분부터 소급 적용하는 방안을 검토 중이다. 단가 조정이 현실화되면 수급 불안 해소와 함께 현장의 원가 부담이 일정 부분 완화될 것으로 기대된다.
전북도는 21일 건설업계와 긴급 간담회를 열어 추가 애로사항을 청취하고 논의 결과를 바탕으로 국토교통부에 공사비 반영 및 각종 특례 재시행을 공식 건의할 계획이다.
김종훈 전북도 경제부지사는 “중동 정세 불안으로 원자재 가격 변동성이 커지면서 지역 건설 현장의 고통이 가중되고 있다”며 “도와 시·군이 행정력을 모아 자재 수급과 공사비 반영 등 현장의 애로사항에 선제적이고 신속하게 대응해 나가겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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