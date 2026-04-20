충남도, 중동사태 장기화 대응에 8192억원 투입
충남도는 중동사태 장기화에 대응해 4대 분야 16개 사업에 8192억원을 투입하기로 했다.
농‧어업 분야에서는 농업용 면세유 인상분에 대한 정부 지원 50%에 도가 20%를 추가로 지원한다. 또 무기질비료 가격 인상분 지원을 당초 65억원에서 110억원으로 확대한다. 사료 구매 농가에는 융자자금 지원 규모를 429억원에서 800억원으로 확대해 저금리(1% 이내)로 대출이자를 지원할 계획이다.
현재 농수산물 수출 농가와 기업을 대상으로 추진하고 있는 농산물 저온유통비, 수출용 김 포장디자인 개발 등 부자재 지원을 피해 시군 지원에 집중한다.
복지‧의료 분야에는 최근 정부가 발표한 고유가 피해지원금 지급 계획에 따라 27일부터 기초수급자, 차상위‧한부모를 대상으로 721억원 규모의 1차 지급을 시행한다. Eh 의료 현장의 핵심 소모품 수급 불안을 해소하기 위해 사회복지공동모금회 지정기부금 2억원을 확보해 도가 물량을 지원할 계획이다.
종량제 봉투의 수급 불안에 대비해 지역의 종량제 봉투 재고를 시군 간 교차 지원해 나갈 방침이다. 도내 석유화학사와 협의해 종량제 봉투의 원료(PE)가 원활히 공급될 수 있도록 이미 협의를 마친 상황이다.
건설‧에너지 분야에서는 공사 현장의 경우 아스콘 등 자재 수급 제한 상황에 대응하기 위해 상습 포트홀 구간 등 긴급 공사에 필수 자재를 우선 투입할 계획이다. 또 매립‧소각되는 폐비닐을 재활용해 원료로 만드는 ‘폐비닐 자원화 사업’을 기존 4개 시군에서 모든 시군으로 확대한다.
지난 2일 발표했던 중소기업‧소상공인 지원에 더해 중동 위기로 인한 피해기업을 대상으로 최대 1년의 지방세 납부기한 연장, 징수·체납 처분 유예 등도 홍보‧시행한다. 7월 안에 수출 피해기업을 대상으로 해외 판로 개척도 지원할 예정이다.
홍종완 도 행정부지사는 “정부 추경예산을 신속하게 집행하고, 사각지대가 없도록 하겠다”며 “도가 할 수 있는 여러 보완 대책을 추진해 도민과 함께 위기를 슬기롭게 극복해 나가겠다”고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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