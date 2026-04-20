李대통령 “호르무즈 자유항해 인도와 긴밀 소통…지역질서 구축 기여”

인도를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 19일(현지시간) 뉴델리의 한 호텔에서 열린 동포만찬간담회에서 조상현 재인도 한인회 총연합회장의 환영사에 박수를 치고 있다. 연합뉴스

공개된 인도 일간지 ‘타임스 오브 인디아’ 및 ‘나브바라트 타임스’와의 서면 인터뷰에서 “한국과 인도 모두 중동산 원유와 천연가스에 크게 의존하고 있다”며 “핵심 해상로의 안전 확보는 국민의 안전과 국가의 생존에 필수”라고 말했다.

한국을 포함한 역내 국가들은 다자주의 강화와 규범에 기반한 질서를 주도할 역량을 갖췄다. 한국은 지역 파트너들과 긴밀히 협력하며 더 회복력 있는 지역 질서 구축에 기여할 것"이라고 밝혔다.

양국 경제협력 최우선 과제에 대해 이 대통령은 “핵심 과제는 포괄적경제동반자협정(CEPA) 개선 협상의 가속화”라면서 “전자·자동차 같은 전통 산업을 넘어 조선·금융·방산 분야까지 협력을 확대해 ‘메이크 인 인디아, 코리아와 함께’라는 비전을 실현할 것”이라고 강조했다.

이 대통령은 “핵심광물 분야에 있어서도 양국은 최적의 파트너”라며 “한국의 기술과 인도의 채굴·정제 산업을 결합해 안정적인 공급망을 구축할 수 있을 것”이라고 내다봤다.