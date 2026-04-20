태안국제원예치유박람회에 5개국 13개 교류자치단체 참가
25일 개막하는 태안국제원예치유박람회에 충남도의 해외 교류 자치단체 13곳이 참가할 예정이다.
태안국제원예치유박람회는 다음 달 24일까지 30일 동안 태안 안면도 꽃지해안공원과 안면도 수목원·지방정원 일원에서 열린다.
5개국 13개 교류자치단체 167명은 개막식 전후로 행사장을 찾기로 했다.
쓰촨·구이저우·산둥·허베이성, 옌볜주 등 5개 성·주와 양저우시가 해외사절단을 보내고, 이 가운데 쓰촨성 금강학원 이사장과 공연단 등 65명이 찾아 박람회 개막 축하의 자리를 펼친다.
일본에서는 나라와 구마모토, 시즈오카현 등 3곳에서 32명이 방문한다. 또 베트남 떠이닌성과 후에시에서 7명, 우즈베키스탄 페르가나주에서 5명, 폴란드 비엘코폴스카주에서 3명이 박람회에 참가하기로 했다.
도 관계자는 “해외사절단은 박람회 관람뿐만 아니라 충남에 머물며 관광지와 선진 산업 지역을 벤치마킹할 예정”이라고 말했다.
23∼24일 예산에서 열리는 ‘2026년 해외 바이어 초청 수출 상담회’ 참가자 100명도 태안국제원예치유박람회 개막식에 참석할 예정이다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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