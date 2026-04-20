파주시, 위기가구 긴급지원 확대…신속 복지체계 구축
성금 5억 활용…제도권 밖 취약계층까지 지원
경기 파주시가 이웃돕기 성금 5억원을 활용해 제도권 밖 위기가구까지 포함한 긴급 지원을 확대한다.
파주시는 최근 대내외 경제 불확실성 증가로 어려움을 겪는 취약계층을 보호하기 위해 기부 성금 5억원을 투입해 긴급 생계비와 의료비, 주거비 등 실질적인 지원을 강화한다고 20일 밝혔다.
특히 공적 지원 기준을 충족하지 못해 기존 제도에서 제외됐던 위기가구까지 지원 대상을 넓혀 복지 사각지대를 최소화한다는 방침이다.
이번 조치는 비상경제 대응의 일환으로 추진되며, 중동 지역 정세 불안 장기화에 따른 에너지 가격 상승과 지역경제 위축 등으로 증가하는 생활 위기에 선제적으로 대응하기 위한 것이다.
시는 기존 긴급복지 제도와의 연계를 통해 지원의 신속성과 효율성을 높이고, 상담부터 지원 결정까지의 절차를 단축해 체감도 높은 복지 서비스를 제공할 계획이다. 이를 통해 복지 공백이 발생하지 않도록 촘촘한 지원 체계를 구축한다.
시는 현재 긴급복지 지원사업과 민관 협력 사업을 병행 추진하며 취약계층 보호를 강화하고 있으며, 지원이 필요한 가구는 주소지 관할 읍면동 행정복지센터 맞춤형복지팀을 통해 상담과 신청이 가능하다.
시 관계자는 “국제 정세 불안과 경제적 어려움이 지속되는 상황에서 성금을 신속하고 투명하게 집행해 위기가구가 소외되지 않도록 사회안전망을 강화하겠다”고 밝혔다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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